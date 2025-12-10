ИИ сможет заменить теле- и радиоведущих? Мнение Вадима Шепета

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вадим Шепет, начальник отдела по радиовещанию радиостанции «Альфа Радио» издательского дома «Беларусь сегодня»:
Мне кажется, что ведущие будут в любом случае всегда людьми, человек способен генерировать слово, и слово это всегда все равно будет емким.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Соблазн перед работодателем – ему зарплату платить не надо.
Вадим Шепет:
Эта история понятна, любой работодатель хочет, чтобы человек говорил в эфире и делал это бесплатно. Поэтому мне кажется, что к этому стремиться будут. Есть какой-то баланс. Конечно же, какие-то вещи, которые касаются прогноза погоды, которые касаются пробок на дороге, искусственный интеллект может озвучивать и сейчас.
Григорий Азаренок:
Мы же с чем столкнулись в 2020 году и раньше? Пока вы выйдите в эфир, пока доедет до вас Андрей Николаевич Муковозчик или Вадим Францевич Гигин, пока подобьете фактуру и так далее. Там соцсети, технологии – наклепают тысячу фейков.
Вадим Шепет:
Поспорю. Как раз таки радио на данном этапе – один из самых быстрых способов донести информацию, потому что люди работают в эфире, 30-40 секунд – ты включаешь и говоришь. Поэтому здесь мы можем конкурировать по скорости. Да, конечно, сейчас радио не прям такая модная история и немного молодежи слушает радиостанцию, но кто знает, что будет дальше.
Муковозчик: TikTok – это следующий виток оглупления населения всего земного шара.