ИИ сможет заменить теле- и радиоведущих? Мнение Вадима Шепета

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Вадим Шепет, начальник отдела по радиовещанию радиостанции «Альфа Радио» издательского дома «Беларусь сегодня»:

Мне кажется, что ведущие будут в любом случае всегда людьми, человек способен генерировать слово, и слово это всегда все равно будет емким.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Соблазн перед работодателем – ему зарплату платить не надо.

Вадим Шепет:

Эта история понятна, любой работодатель хочет, чтобы человек говорил в эфире и делал это бесплатно. Поэтому мне кажется, что к этому стремиться будут. Есть какой-то баланс. Конечно же, какие-то вещи, которые касаются прогноза погоды, которые касаются пробок на дороге, искусственный интеллект может озвучивать и сейчас.