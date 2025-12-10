Прямой эфир

ИИ сможет заменить теле- и радиоведущих? Мнение Вадима Шепета

10 декабря 2025 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

ИИ сможет заменить теле- и радиоведущих? Мнение Вадима Шепета-2

Вадим Шепет, начальник отдела по радиовещанию радиостанции «Альфа Радио» издательского дома «Беларусь сегодня»:
Мне кажется, что ведущие будут в любом случае всегда людьми, человек способен генерировать слово, и слово это всегда все равно будет емким. 

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Соблазн перед работодателем – ему зарплату платить не надо. 

Вадим Шепет:
Эта история понятна, любой работодатель хочет, чтобы человек говорил в эфире и делал это бесплатно. Поэтому мне кажется, что к этому стремиться будут. Есть какой-то баланс. Конечно же, какие-то вещи, которые касаются прогноза погоды, которые касаются пробок на дороге, искусственный интеллект может озвучивать и сейчас.

ИИ сможет заменить теле- и радиоведущих? Мнение Вадима Шепета-4

Григорий Азаренок:
Мы же с чем столкнулись в 2020 году и раньше? Пока вы выйдите в эфир, пока доедет до вас Андрей Николаевич Муковозчик или Вадим Францевич Гигин, пока подобьете фактуру и так далее. Там соцсети, технологии – наклепают тысячу фейков. 

Вадим Шепет:
Поспорю. Как раз таки радио на данном этапе – один из самых быстрых способов донести информацию, потому что люди работают в эфире, 30-40 секунд – ты включаешь и говоришь. Поэтому здесь мы можем конкурировать по скорости. Да, конечно, сейчас радио не прям такая модная история и немного молодежи слушает радиостанцию, но кто знает, что будет дальше. 

Муковозчик: TikTok – это следующий виток оглупления населения всего земного шара.

# Искусственный интеллект # Профессии # Телевидение # Вадим Шепет # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик: TikTok – это следующий виток оглупления населения всего земного шара
10 декабря 2025 17:39

Муковозчик: TikTok – это следующий виток оглупления населения всего земного шара

Коты охраняют галерею! Как живут пушистые друзья в мини-эрмитаже в Гродно?
10 декабря 2025 17:39

Коты охраняют галерею! Как живут пушистые друзья в мини-эрмитаже в Гродно?

Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ
10 декабря 2025 17:37

Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ