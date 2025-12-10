Муковозчик: TikTok – это следующий виток оглупления населения всего земного шара

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Андрей Муковозчик, писатель, обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:
Это не просто новая социальная сеть или новый мессенджер – TikTok в сравнении с Telegram. Это следующий виток оглупления населения всего земного шара.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Что с этим делать, Андрей Николаевич?
Андрей Муковозчик:
Пытаться не давать себя оглупить. Это единственный рецепт, который можно дать. Если Telegram оперировал еще текстами и иногда фотками и короткими видео, то TikTok работает просто с видеоизображениями и текстами, апеллируя непосредственно к эмоциям.
Я уверен, что мы его еще не знаем, но на подходе будет обязательно следующий виток. Илон Маск уже пугал человечество тем самым чипом, который он внедрит и все мы станем крысами, нажимающими кнопку счастья. Пока, слава богу, не произошло, но к этому, вполне возможно, идет. И я согласен, что государство это должно контролировать.
К сожалению, мы в данном случае ничего этой западной придумке противопоставить не можем. Запад втянул весь мир в интернет. Запад этим интернетом пользуется просто потому, что это его разработки, его собственность. Мы можем только контролировать, и это нужно делать на уровне государства.
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