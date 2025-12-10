Коты охраняют галерею! Как живут пушистые друзья в мини-эрмитаже в Гродно?

А еще это живые талисманы галереи, которой в этом месяце исполнилось 25 лет. Галина Буро узнала, как мурчит охрана.

Мини-эрмитаж по-гродненски, или коты на страже искусства. В художественной галерее «Тизенгауз» картины под присмотром пушистых хранителей. Судя по всему, охрана надежнее, чем в Лувре. Музейные коты давно стали частью творческой атмосферы. Чувствуют себя хозяевами залов, «работают» за еду и внимание посетителей и, как положено эрмитажным коллегам, защищают пространство от грызунов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сонные – они с настороженностью присматриваются к гостям с видеокамерой. Две черные жемчужины галереи «Тизенгауз» – Лаврик и Чернушка.

Пушистые талисманы стали брендом галереи по воле судьбы. 25 лет назад, в первые же дни работы пространства, сюда забрела кошка, которая нуждалась в помощи. Приютили. Так и повелось. Начали помогать бездомным животным, искать им хозяев, но некоторые питомцы оказались явными ценителями искусства. Как и коты в Эрмитаже, выполняют в галерее важную функцию.

Галина Буро, корреспондент:

Галерея расположена, по сути, в подвале. Мыши такие места любят. Но здесь на страже картин стоят пушистые обитатели. За свою работу получают и зарплату – в виде лакомства.

В еде непривередливые, к посетителям привычные. Иногда, словно гиды, сопровождают гостей по выставкам. Разве что рассказать о картинах не могут. В соцсетях галереи это исправили: с помощью искусственного интеллекта коты заговорили. Разумеется, о прекрасном и вечном.