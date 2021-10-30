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«Тело завернули в спальный мешок». Очевидец рассказал жуткие подробности смерти мигранта на белорусско-польской границе

30 октября 2021 13:40
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства смерти гражданина Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Труп мужчины обнаружен 29 октября на линии белорусско-польской границы.

«Тело завернули в спальный мешок». Очевидец рассказал жуткие подробности смерти мигранта на белорусско-польской границе-1

Погибшим оказался 25-летний молодой человек. По словам родных, он был болен сахарным диабетом и неоднократно обращался к польским пограничникам с просьбой о медицинской помощи.

На границе погиб гражданин Ирака. Беженцев переместили из Польши на территорию Беларуси, когда мужчина был уже мёртв. Подробнее здесь.

«Тело завернули в спальный мешок». Очевидец рассказал жуткие подробности смерти мигранта на белорусско-польской границе-4

Однако вместо этого силовики усугубляли ситуацию, жестоко избивая беженцев. Когда парень умер, люди в форме отвезли группу мигрантов к линии границы, разрезали установленное на польской стороне заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу.

«Тело завернули в спальный мешок». Очевидец рассказал жуткие подробности смерти мигранта на белорусско-польской границе-7

В группе мигрантов были два родных брата погибшего, пятилетний племянник и два сирийца, имеющих официальный статус беженцев в Германии.

«Тело завернули в спальный мешок». Очевидец рассказал жуткие подробности смерти мигранта на белорусско-польской границе-10

Самер Кхечо, мигрант:
В этом месте поляки подвели нас к линии границы, разрезали проволоку и вышвырнули в Беларусь. Угрожали, что будут бить, если останемся, и пугали электрошокером. Тело завернули в спальный мешок и заставили тащить с собой. Он умер еще ночью. А когда рассвело, нас подвезли сюда на машине.

«Тело завернули в спальный мешок». Очевидец рассказал жуткие подробности смерти мигранта на белорусско-польской границе-13

Юрий Кремез, начальник Каменецкого районного отдела Следственного комитета Беларуси:
В ходе выезда следственно-оперативной группы совместно со специалистами областного государственного управления судебных экспертиз были обнаружены следы, подтверждающие слова иностранцев. Обнаружены следы волочения с территории сопредельного государства. В настоящее время назначен ряд экспертиз. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что телесных повреждений на теле погибшего не имеется. Однако в области спины имеется внутреннее мышечное кровоизлияние, что свидетельствует о том, что к нему было применено насилие твердым тупым предметом.

«Тело завернули в спальный мешок». Очевидец рассказал жуткие подробности смерти мигранта на белорусско-польской границе-16

Следственным комитетом Беларуси назначены судебно-медицинская экспертиза и экспертиза радиотехнических устройств с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Это уже не первая подобная трагедия на границе, ставшая результатом жестокого отношения к мигрантам со стороны правоохранительных органов отдельных стран ЕС.

# Беженцы # общество # Самер Кхечо # Юрий Кремез # Фотофакт

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