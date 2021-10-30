«Тело завернули в спальный мешок». Очевидец рассказал жуткие подробности смерти мигранта на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства смерти гражданина Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Труп мужчины обнаружен 29 октября на линии белорусско-польской границы.

Погибшим оказался 25-летний молодой человек. По словам родных, он был болен сахарным диабетом и неоднократно обращался к польским пограничникам с просьбой о медицинской помощи. На границе погиб гражданин Ирака. Беженцев переместили из Польши на территорию Беларуси, когда мужчина был уже мёртв. Подробнее здесь.

Однако вместо этого силовики усугубляли ситуацию, жестоко избивая беженцев. Когда парень умер, люди в форме отвезли группу мигрантов к линии границы, разрезали установленное на польской стороне заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу.

В группе мигрантов были два родных брата погибшего, пятилетний племянник и два сирийца, имеющих официальный статус беженцев в Германии.

Самер Кхечо, мигрант:

В этом месте поляки подвели нас к линии границы, разрезали проволоку и вышвырнули в Беларусь. Угрожали, что будут бить, если останемся, и пугали электрошокером. Тело завернули в спальный мешок и заставили тащить с собой. Он умер еще ночью. А когда рассвело, нас подвезли сюда на машине.

Юрий Кремез, начальник Каменецкого районного отдела Следственного комитета Беларуси:

В ходе выезда следственно-оперативной группы совместно со специалистами областного государственного управления судебных экспертиз были обнаружены следы, подтверждающие слова иностранцев. Обнаружены следы волочения с территории сопредельного государства. В настоящее время назначен ряд экспертиз. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что телесных повреждений на теле погибшего не имеется. Однако в области спины имеется внутреннее мышечное кровоизлияние, что свидетельствует о том, что к нему было применено насилие твердым тупым предметом.