Их разработки ждут в 40 странах мира! Как в Бресте производят уникальные материалы для безопасности дорог?

2024-й – это своеобразный экзамен для производителей и не только. Год проходит под знаком качества. И контроль за ним необходимо вести на всех этапах. Предприятия должны не просто выпускать товар, но и тщательно отслеживать обратную связь, чтобы становиться более конкурентоспособными на внутреннем и внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детально требование Президента к качеству белорусской продукции обсуждали недавно на совещании по промышленности. В Бресте есть уникальное производство, чьи разработки являются первыми в мире, а качество их продукции уже оценивают потребители из более чем 40 стран. Причем делают это ежедневно и даже не задумываясь. Вот уж точно где нельзя ошибиться. Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.

Элемент повседневности, который не замечаешь, но без которого невозможно представить жизнь ни одного современного города и тем более мегаполиса. Дорожная разметка – один из ключевых факторов безопасности на дорогах. В Бресте разрабатывают различные материалы и уникальные машины для их нанесения. Качество этого белорусского товара ежедневно на глазах миллионов жителей нашей страны и не только. Все сырье для производства и готовый продукт исследуют в аккредитованной лаборатории, а на предприятии разработали многоуровневую систему менеджмента качества.

Алла Баранова, главный технолог предприятия по выпуску строительной техники и материалов:

К качеству продукции мы относимся трепетно, поскольку понимаем, что качество нашей продукции в конечном итоге влияет на безопасность людей. Аккредитация позволяет сотрудникам нашей испытательной лаборатории принимать даже сторонние заказы. Мы проверяем материалы сторонних изготовителей, не только контролируем свою продукцию.





В числе важных критериев к качеству материалов для разметки – скорость высыхания. На время дорожных работ блокируется движение, яркость и световозвращаемость в темное время суток – речь о безопасности. Износостойкость – параметр, который зависит и от самого покрытия. Ориентир на качество, это когда в лаборатории можно встретить фрагменты асфальта из разных городов-клиентов.

Алла Баранова:

Мы добиваемся качества материала такого, чтобы сила отрыва краски от асфальта, она настолько большая, что разрушает сам асфальт при отрыве. Качество асфальта, качество битумов, входящих в асфальт, очень влияют на то, как ведет материал, особенно если термопластики. Мы доходим до того, что делаем вырубки с участков дорог клиентов и разбираем каждый проблемный случай.

Качество – не единственный критерий на международном рынке. Важна и гибкость. Так, составы и рецептуры материалов для дорожной разметки адаптируют к различным климатам. Того требуют потребители из более чем 40 стран: СНГ, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Иран, Республика Маврикий.

Сергей Шибеко, директор по качеству предприятия по выпуску дорожной техники и материалов:

Сопровождение нашего продукта, всей выпускаемой продукции, будь то машина, дорожная разметка или материал, оно продолжается до клиента и в ходе работы клиентов. Если у клиента возникают вопросы, нюансы либо нестыковки по работе с нашими машинами, дорожной разметкой, материалом, само собой мы направляем и сотрудников, во многих странах есть наши представительства, которые нам помогают это делать. Эта работа не останавливается вплоть до того момента, пока наш материал уже не ляжет на асфальт или любое другое покрытие и не выдержит свой гарантийный срок.

То, что результат любого проделанного труда должен быть качественным, во-первых, прописная истина, во-вторых, показатель ответственности каждого к своей работе. Да, белорусское стало символом качества, но это абсолютно не повод расслабляться. И недавнее совещание у Президента, где очень детально были разобраны как сильные, так и слабые стороны отечественной промышленности, тому наглядное подтверждение. На глобальном рынке товаров жесткая конкуренция. Потому в основе стратегии успешных продаж понятие «качество» хорошо, но этого мало. Надо смотреть гораздо шире и на перспективу – не просто совет, а стратегическая задача, поставленная главой государства перед каждым белорусом. Активнее внедрять в производство инновационные технологии, расширять новые линейки продуктов (обязательно с учетом актуальности), да и в целом современно подходить к работе.