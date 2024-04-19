Вадим Гигин: на первом заседании VII ВНС будет очень важный доклад Президента

Новости Беларуси. Беларусь продолжает активную подготовку к важнейшему политическому событию года. 24-25 апреля состоится первое заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне организационные моменты предстоящего форума обсудили на совещании у Президента. Главное требование – работа должна быть организована безупречно. Со стороны главы государства к подготовке предстоящего ВНС пристальное внимание. Ведь принятые решения народным собранием отныне будут носить не просто рекомендательный характер (как это было раньше). Хотя на этой теме не единожды уже пытались спекулировать наши оппоненты, откровенно дезинформируя общество и строя недальновидные умозаключения. Собираться ВНС будет не в первый раз, но впервые в новом статусе – конституционном. Придать полномочия высшего представительного органа народовластия – общее решение всего белорусского народа, которое было принято на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию в 2022 году. Беларусь демонстрирует всему миру, что жить и работать мы будем в интересах своего государства. Без оглядки на мнение тех, кто пытается диктовать свои условия. За годы независимости наша страна создала уникальную модель политического устройства. И ВНС стало высшей степенью проявления народной демократии. Ни в одном государстве больше нет такой практики, когда коллективно всем народом принимаются стратегические для страны решения. Делегаты Всебелорусского народного собрания – представители всех регионов и всех слоев общества. Состав 7-го народного вече большой – 1162 человека, в общем контексте наделенных серьезными функциями, от утверждения программы социально-экономического развития страны до введения на ее территории чрезвычайного или военного положения, безусловно, при наличии оснований.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все, кто будет принимать участие во Всебелорусском народном собрании, внесут свой весомый вклад в построение нашего общего светлого будущего. А какое оно? Я думаю, что высокотехнологичное государство с очень развитой экономикой, с развитым аграрным сектором. Одном словом, мы строим будущее нашей страны, будущее для наших детей и внуков.

Ирина Астапенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Быть делегатом на Всебелорусском народном собрании – это большая честь и большая ответственность. От каждого делегата требуется внимательный и очень серьезный подход к обсуждению вопросов, которые будут подниматься на Всебелорусском народном собрании. И каждый из делегатов хочет услышать ответы на вопросы, которые будут связаны с дальнейшей судьбой нашей страны. Программа первого заседания ВНС рассчитана на два дня. Откроет его глава государства, затем запланировано решение оргвопросов – избрание председателя собрания и формирование его Президиума (состав должен быть компактный – до 15 человек). Во второй день народного форума на утверждение делегатам будет представлен ряд стратегически важных для страны документов, в том числе проекты Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Беларуси.