Прямой эфир

Вадим Гигин: на первом заседании VII ВНС будет очень важный доклад Президента

19 апреля 2024 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь продолжает активную подготовку к важнейшему политическому событию года. 24-25 апреля состоится первое заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне организационные моменты предстоящего форума обсудили на совещании у Президента. Главное требование – работа должна быть организована безупречно.

Со стороны главы государства к подготовке предстоящего ВНС пристальное внимание. Ведь принятые решения народным собранием отныне будут носить не просто рекомендательный характер (как это было раньше). Хотя на этой теме не единожды уже пытались спекулировать наши оппоненты, откровенно дезинформируя общество и строя недальновидные умозаключения.

Собираться ВНС будет не в первый раз, но впервые в новом статусе – конституционном. Придать полномочия высшего представительного органа народовластия – общее решение всего белорусского народа, которое было принято на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию в 2022 году. Беларусь демонстрирует всему миру, что жить и работать мы будем в интересах своего государства. Без оглядки на мнение тех, кто пытается диктовать свои условия. За годы независимости наша страна создала уникальную модель политического устройства. И ВНС стало высшей степенью проявления народной демократии. Ни в одном государстве больше нет такой практики, когда коллективно всем народом принимаются стратегические для страны решения. Делегаты Всебелорусского народного собрания – представители всех регионов и всех слоев общества. Состав 7-го народного вече большой – 1162 человека, в общем контексте наделенных серьезными функциями, от утверждения программы социально-экономического развития страны до введения на ее территории чрезвычайного или военного положения, безусловно, при наличии оснований.

Вадим Гигин: на первом заседании VII ВНС будет очень важный доклад Президента-1

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Все, кто будет принимать участие во Всебелорусском народном собрании, внесут свой весомый вклад в построение нашего общего светлого будущего. А какое оно? Я думаю, что высокотехнологичное государство с очень развитой экономикой, с развитым аграрным сектором. Одном словом, мы строим будущее нашей страны, будущее для наших детей и внуков.

Вадим Гигин: на первом заседании VII ВНС будет очень важный доклад Президента-4

Ирина Астапенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Быть делегатом на Всебелорусском народном собрании это большая честь и большая ответственность. От каждого делегата требуется внимательный и очень серьезный подход к обсуждению вопросов, которые будут подниматься на Всебелорусском народном собрании. И каждый из делегатов хочет услышать ответы на вопросы, которые будут связаны с дальнейшей судьбой нашей страны.

Программа первого заседания ВНС рассчитана на два дня. Откроет его глава государства, затем запланировано решение оргвопросов – избрание председателя собрания и формирование его Президиума (состав должен быть компактный – до 15 человек). Во второй день народного форума на утверждение делегатам будет представлен ряд стратегически важных для страны документов, в том числе проекты Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Беларуси.

Вадим Гигин: на первом заседании VII ВНС будет очень важный доклад Президента-7

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нам предстоит два дня поработать. Почти целый день уйдет на оргвопросы. Будет большой доклад. Президент скромно говорит, что небольшой доклад подготовит, но это будет очень важный доклад, ключевой. Мы же ждем и достаточно подробного анализа по самым разным сферам, ведь ВНС не ограничится только сферой политической. Очень большие полномочия и экономические есть. Нужно определить перспективу. И это ключевое выступление будет Президента. Потом нам предстоит сформировать Президиум, избрать председателя.

Григорий Азаренок, СТВ:
А Президиум будет работать постоянно.

Вадим Гигин:
Да. Определиться с внутренней структурой, посмотреть, надо нам секции, как мы будем работать между заседаниями, как собираться, как выполнять свои функции при работе с обращениями граждан, как разъяснительную работу проводить дальше.

Заседать народное вече будет не реже одного раза в год. Допустим и созыв внеочередного заседания. Его инициаторами могут быть Президент, Президиум ВНС, обе палаты Национального собрания (совместным решением), а также по запросу не менее 150 тысяч граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Олег Дьяченко # Ирина Астапенко # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Подведены итоги социально-экономического развития Браславского района за 2023-й
19 апреля 2024 16:50

Подведены итоги социально-экономического развития Браславского района за 2023-й

Отвозила чемоданами. В каких странах популярна белорусская косметика?
19 апреля 2024 16:36

Отвозила чемоданами. В каких странах популярна белорусская косметика?

Почему родниковая вода небезопасна? Пообщались с директором НПЦ гигиены
19 апреля 2024 16:26

Почему родниковая вода небезопасна? Пообщались с директором НПЦ гигиены

«Козлёночком станешь» или же инвалидом? Какие опасности таит в себе сладкая вода
19 апреля 2024 16:21

«Козлёночком станешь» или же инвалидом? Какие опасности таит в себе сладкая вода

Чистота Минска, оформление города к праздникам. Пообщались с депутатом Татьяной Калитиной
19 апреля 2024 16:17

Чистота Минска, оформление города к праздникам. Пообщались с депутатом Татьяной Калитиной

Когда Минск полностью перейдёт на подземные источники водоснабжения?
19 апреля 2024 16:15

Когда Минск полностью перейдёт на подземные источники водоснабжения?

Учёные выяснили, что морская вода может заменить человеческую кровь
19 апреля 2024 16:11

Учёные выяснили, что морская вода может заменить человеческую кровь

Вода в бутылке может вызвать серьёзное заболевание – вот какое
19 апреля 2024 16:05

Вода в бутылке может вызвать серьёзное заболевание – вот какое

Медики заявили, какую воду можно употреблять без ограничений
19 апреля 2024 16:00

Медики заявили, какую воду можно употреблять без ограничений

Какая суточная норма воды? Рассказала врач-терапевт
19 апреля 2024 15:49

Какая суточная норма воды? Рассказала врач-терапевт

«Наша страна становится зеленее». Вот как минчане помогают в благоустройстве города
19 апреля 2024 15:33

«Наша страна становится зеленее». Вот как минчане помогают в благоустройстве города

«Охотимся за белорусской продукцией». Почему в Казахстане любят наши товары?
19 апреля 2024 15:13

«Охотимся за белорусской продукцией». Почему в Казахстане любят наши товары?