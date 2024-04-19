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Отвозила чемоданами. В каких странах популярна белорусская косметика?

19 апреля 2024 16:36
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Лихие 90-е – очереди за едой и товарный дефицит. Сегодня торговля в корне изменилась. Полки наших магазинов заполнены отечественными брендами. О том, чем живет и как развивается отечественный ретейл, какие товары пользуются особым спросом у покупателей и что будет с ценами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне рассказывали, что туристки, особенно Иран, эти азиатские страны, покупают белорусскую косметику. Прямо приезжают целенаправленно и закупают белорусскую косметику. Наталья, вы согласны, сталкивались с этим?

Отвозила чемоданами. В каких странах популярна белорусская косметика?-1

Наталья Астапович, учредитель аниме-кафе:
Мои друзья в Германии, я в Израиль летала – на самом деле чемоданами отвозила нашу белорусскую косметику. Девочки говорили, что она очень прекрасного качества вообще: крема, туши.

Наталья Надольская:
Цены вы видели на нашу белорусскую косметику?

Наталья Астапович:
Цены, да. Восхитительно! Я сама пользуюсь линейкой – кремами, мне очень нравится. Вся наша белорусская косметика безупречная. Я считаю, что она намного лучше, выше качество, чем зарубежное.

Отвозила чемоданами. В каких странах популярна белорусская косметика?-4

Жанет, певица:
Куда-то, допустим, если я еду, всегда везу с собой белорусскую косметику. Я знаю, что в этом случае никогда не прогадаю.

«Охотимся за белорусской продукцией». Почему в Казахстане любят наши товары – подробнее здесь.

# Красота # общество # Наталья Надольская # Жанет

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