Отвозила чемоданами. В каких странах популярна белорусская косметика?

Лихие 90-е – очереди за едой и товарный дефицит. Сегодня торговля в корне изменилась. Полки наших магазинов заполнены отечественными брендами. О том, чем живет и как развивается отечественный ретейл, какие товары пользуются особым спросом у покупателей и что будет с ценами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне рассказывали, что туристки, особенно Иран, эти азиатские страны, покупают белорусскую косметику. Прямо приезжают целенаправленно и закупают белорусскую косметику. Наталья, вы согласны, сталкивались с этим?