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Подведены итоги социально-экономического развития Браславского района за 2023-й

19 апреля 2024 16:50
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От состояния местной экономики зависит благосостояние людей. Об этом руководству Браславского района напомнил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Под его руководством сегодня, 19 апреля, прошло заседание исполкома, где подвели итоги социально-экономического развития региона за 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подведены итоги социально-экономического развития Браславского района за 2023-й -1

Хорошими темпами развиваются животноводческая, строительная и другие отрасли. Однако по ряду показателей есть недоработки. Замечания в основном касаются сельского хозяйства и хода выполнения инвестпроектов. В частности, здесь не в должной мере справляются с задачей, поставленной главой государства, по реализации программы «Один проект – один район». Среди сильных сторон Браславщины – туризм. Эта сфера остается самой перспективной. Она обеспечивает 40 % поступлений в районный бюджет. Но потенциал значительно выше.

Подведены итоги социально-экономического развития Браславского района за 2023-й -4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
От развития экономики зависит в целом благосостояние и развитие района. Сегодня речь шла о точках роста. Это инвестиции, самое главное. Фактически районом не выполняется задача, поставленная главой государства, «Один проект – один район». Вернее сказать, не соответствует тем предъявляемым требованиям.

Подведены итоги социально-экономического развития Браславского района за 2023-й -7

Реализации инвестпроектов в Браславском районе уделяют особое внимание. Среди самых крупных – возведение молочно-товарного комплекса и строительство локальных очистных сооружений для сточных вод. Только за три месяца текущего года в основной капитал привлечено свыше 7 миллионов рублей инвестиций. В целом на 2024-й запланировано 10 новых проектов с объемом финансирования более 13 миллионов рублей.

# Государственная политика # общество # Игорь Сергеенко

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