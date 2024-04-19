Подведены итоги социально-экономического развития Браславского района за 2023-й

От состояния местной экономики зависит благосостояние людей. Об этом руководству Браславского района напомнил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Под его руководством сегодня, 19 апреля, прошло заседание исполкома, где подвели итоги социально-экономического развития региона за 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорошими темпами развиваются животноводческая, строительная и другие отрасли. Однако по ряду показателей есть недоработки. Замечания в основном касаются сельского хозяйства и хода выполнения инвестпроектов. В частности, здесь не в должной мере справляются с задачей, поставленной главой государства, по реализации программы «Один проект – один район». Среди сильных сторон Браславщины – туризм. Эта сфера остается самой перспективной. Она обеспечивает 40 % поступлений в районный бюджет. Но потенциал значительно выше.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

От развития экономики зависит в целом благосостояние и развитие района. Сегодня речь шла о точках роста. Это инвестиции, самое главное. Фактически районом не выполняется задача, поставленная главой государства, «Один проект – один район». Вернее сказать, не соответствует тем предъявляемым требованиям.