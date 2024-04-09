Лукашенко – промышленникам: «Мы должны выйти примерно на японский уровень качества»

Продолжая тему качества, Президент приводит в пример конкретное предприятие, у которого за счет бюджетных средств была закуплена мелиоративная техника. Буквально через полгода эксплуатации она уже подлежала ремонту. Что естественно недопустимо – отмечает глава государства. Тем более сегодня, в такое сложное время, которое требует прежде всего дисциплины от каждого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Факты, о которых докладывают специалисты недопустимы, особенно случаи, когда новая техника выходит из строя еще до начала эксплуатации. Как следствие, этим начинают пользоваться дилеры наших конкурентов, потенциальные покупатели белорусской продукции уходят к конкурентам. Такое недопустимо. Недостатки выявлены и в организации сервисного обслуживания. Из-за отсутствия необходимого количества запасных агрегатов и узлов, по которым имелись отказы, нарушались сроки устранения неполадок. В Год качества (да и всегда) производимая продукция должна быть на высочайшем уровне. И никак иначе. Это не прихоть, а суровая жизненная необходимость. Вопрос будущего страны и народа. Наша продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам. Сегодня очень сложно конкурировать по цене с китайскими производителями. Хотя надо, никуда не денемся. Значит, надо брать исключительным качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса. Мы должны выйти примерно на японский уровень качества.