Детские лагеря превратились в дискуссионные площадки. Стартовал новый сезон акции «Шаг к успеху»

Новости Беларуси. Новый сезон республиканской акции «Шаг к успеху» стартовал в оздоровительных лагерях Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Известные спикеры, художники, искусствоведы, журналисты и актеры проведут со школьниками мастер-классы и пообщаются о личном. На время летних каникул детские лагеря превратятся в диалоговые площадки для обучения, встреч и мастер-классов. На одной из них побывала Мария Царикевич.

Эта встреча в рамках проекта «Шаг к успеху». Предусмотрен он для ребят 13-17 лет, которые отдыхают в лагерях и санаториях. Цель – в период летних каникул пообщаться с людьми, которые добились успеха в своих сферах: культуре, спорте, образовании, журналистике. Плюс для школьников это отличная возможность примерить на себя разные специальности.