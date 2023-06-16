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Детские лагеря превратились в дискуссионные площадки. Стартовал новый сезон акции «Шаг к успеху»

16 июня 2023 14:55
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Новости Беларуси. Новый сезон республиканской акции «Шаг к успеху» стартовал в оздоровительных лагерях Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Известные спикеры, художники, искусствоведы, журналисты и актеры проведут со школьниками мастер-классы и пообщаются о личном. На время летних каникул детские лагеря превратятся в диалоговые площадки для обучения, встреч и мастер-классов.

На одной из них побывала Мария Царикевич.

Детские лагеря превратились в дискуссионные площадки. Стартовал новый сезон акции «Шаг к успеху»-1

Эта встреча в рамках проекта «Шаг к успеху». Предусмотрен он для ребят 13-17 лет, которые отдыхают в лагерях и санаториях. Цель – в период летних каникул пообщаться с людьми, которые добились успеха в своих сферах: культуре, спорте, образовании, журналистике. Плюс для школьников это отличная возможность примерить на себя разные специальности.

Детские лагеря превратились в дискуссионные площадки. Стартовал новый сезон акции «Шаг к успеху»-4

Ольга Шарко, директор детского оздоровительного лагеря «Дружба»:
Этот проект очень интересен и, я считаю, очень полезен ребятам, так как они действительно узнают очень много интересного с мастер-классов, с беседы с артистами. Я считаю, что очень полезный проект, и мы будем всячески поддерживать его.

Подробности смотрите в видео.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Мария Царикевич # Вера Полякова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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