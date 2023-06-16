Одной девочке перебило артерию, у другой – сильное ранение в ногу. Рассказываем о трагедии на детской площадке в Горловке

Горловка, микрорайон Строитель. Вечером 25 мая 2023 года Мира с сестрой и бабушкой шли к детской площадке у дома, когда ВСУ начали артобстрел.

Людмила Васильевна, бабушка Мирославы:

Хотели выйти на улицу погулять. Она только ногу выставила из дверей, а тут такой взрыв! Как закричит на весь подъезд!

– Смотрю, кровь потекла. Соседи сбежались: кто бинт принес, кто еще что-то. А потом скорая приехала.

– Там и другие детки были на площадке вечером?

– Да. Была Алиночка, она тоже тут с мамой. Ей артерию перебило. Бабушка одна, мамы нет. Мама умерла у них, им еще четырех лет не было. Мама Мирославы погибла в 2017 году в результате обстрела ВСУ.