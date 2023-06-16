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Одной девочке перебило артерию, у другой – сильное ранение в ногу. Рассказываем о трагедии на детской площадке в Горловке

16 июня 2023 15:35
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Горловка, микрорайон Строитель. Вечером 25 мая 2023 года Мира с сестрой и бабушкой шли к детской площадке у дома, когда ВСУ начали артобстрел.

Одной девочке перебило артерию, у другой – сильное ранение в ногу. Рассказываем о трагедии на детской площадке в Горловке-1

Людмила Васильевна, бабушка Мирославы:
Хотели выйти на улицу погулять. Она только ногу выставила из дверей, а тут такой взрыв! Как закричит на весь подъезд!

Одной девочке перебило артерию, у другой – сильное ранение в ногу. Рассказываем о трагедии на детской площадке в Горловке-4

– Смотрю, кровь потекла. Соседи сбежались: кто бинт принес, кто еще что-то. А потом скорая приехала.
– Там и другие детки были на площадке вечером?
– Да. Была Алиночка, она тоже тут с мамой. Ей артерию перебило. Бабушка одна, мамы нет. Мама умерла у них, им еще четырех лет не было.

Мама Мирославы погибла в 2017 году в результате обстрела ВСУ.

Одной девочке перебило артерию, у другой – сильное ранение в ногу. Рассказываем о трагедии на детской площадке в Горловке-7

Людмила Васильевна:
Папа – инвалид. Когда это началось в 2014 году, выехать хотели, потому что там невыносимо было. Они жили около аэропорта, почти в 5-километровой зоне.

Одной девочке перебило артерию, у другой – сильное ранение в ногу. Рассказываем о трагедии на детской площадке в Горловке-10

Людмила Васильевна:
Родственников нет, тут никого нет. 

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# Дети # Фотофакт

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