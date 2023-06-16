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«Ищем какие-то изюминки, новинки». Музыкально-туристический сезон в Минске – чем порадуют жителей 17 июня?

16 июня 2023 14:59
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Новости Беларуси. В столице продолжается музыкально-туристический сезон «Минск. Традиции. Гостеприимство. Единение», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, 17 июня для минчан и гостей столицы подготовлена насыщенная программа.

«Ищем какие-то изюминки, новинки». Музыкально-туристический сезон в Минске – чем порадуют жителей 17 июня?-1

В 12:00, 14:00 и 16:00 для всех желающих пройдут бесплатные экскурсии по Верхнему городу. Место встречи – у Ратуши. Также с обеда начнет работу библиотека под открытым небом. На ней можно познакомиться с книжными новинками, встретиться с белорусскими писателями и поучаствовать в интерактивах. Во дворике гостиницы «Монастырская» покажут театральные постановки. В них задействованы актеры Театра-студии киноактера и студенты университета культуры.

«Ищем какие-то изюминки, новинки». Музыкально-туристический сезон в Минске – чем порадуют жителей 17 июня?-4

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Летний музыкальный туристический сезон стал таким брендовым проектом в Минске. И действительно очень популярен не только среди жителей Минска, но и гостей столицы. С каждым годом мы ищем какие-то изюминки, новинки, вещи, которые будут интересны жителям, которые посещают в субботний день, вечер, приходят в Верхний город.

«Ищем какие-то изюминки, новинки». Музыкально-туристический сезон в Минске – чем порадуют жителей 17 июня?-7

Яркой будет и вечерняя программа. В 20:00 около стен концертного зала Верхний город Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Финберга порадует минчан произведениями Иоганна Себастьяна Баха.

# Отдых # общество # Виталий Брель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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