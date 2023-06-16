«Ищем какие-то изюминки, новинки». Музыкально-туристический сезон в Минске – чем порадуют жителей 17 июня?

Новости Беларуси. В столице продолжается музыкально-туристический сезон «Минск. Традиции. Гостеприимство. Единение», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, 17 июня для минчан и гостей столицы подготовлена насыщенная программа.

В 12:00, 14:00 и 16:00 для всех желающих пройдут бесплатные экскурсии по Верхнему городу. Место встречи – у Ратуши. Также с обеда начнет работу библиотека под открытым небом. На ней можно познакомиться с книжными новинками, встретиться с белорусскими писателями и поучаствовать в интерактивах. Во дворике гостиницы «Монастырская» покажут театральные постановки. В них задействованы актеры Театра-студии киноактера и студенты университета культуры.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Летний музыкальный туристический сезон стал таким брендовым проектом в Минске. И действительно очень популярен не только среди жителей Минска, но и гостей столицы. С каждым годом мы ищем какие-то изюминки, новинки, вещи, которые будут интересны жителям, которые посещают в субботний день, вечер, приходят в Верхний город.