Прямой эфир

Полгода жили в подвале. Семья из Донбасса рассказала, как за 15 минут их эвакуировали из-под обстрелов

16 июня 2023 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дом беженцев из поселка Зайцево был разрушен после прямого попадания натовского снаряда.

Полгода жили в подвале. Семья из Донбасса рассказала, как за 15 минут их эвакуировали из-под обстрелов-1

Кирилл, 5 лет:
Хочу. По-моему, мне надо.

– Он собирается поступать…
– Я хочу военным стать.

Полгода жили в подвале. Семья из Донбасса рассказала, как за 15 минут их эвакуировали из-под обстрелов-4

– Чем вы тут занимаетесь? Что вы делаете?
– В песок играем.

Полгода жили в подвале. Семья из Донбасса рассказала, как за 15 минут их эвакуировали из-под обстрелов-7

– Когда мы из Зайцева уезжали, держали свое хозяйство. Все повыпускали: корову, кур, три свиньи.
– А дом?
– Говорят, разбили его. Видели, было прямое попадание.
– Как проходила эвакуация?
– Пришли, сказали собраться в течение 15 минут и выехать. Мы собрались и выехали в течение 15 минут.

Полгода жили в подвале. Семья из Донбасса рассказала, как за 15 минут их эвакуировали из-под обстрелов-10

– Мы в подвале полгода жили. Боялись. Не было ни воды, ни света.
– Расскажи, как дети со светом спали, просили не выключать… Кирилл все время говорил: «Дайте я хоть на свет посмотрю».

Полгода жили в подвале. Семья из Донбасса рассказала, как за 15 минут их эвакуировали из-под обстрелов-13

Первое время, как они приехали, в течение месяца где-то какой-то выстрел, заходишь в дом – они уже с пакетами стоят, чтобы бежать в подвал. Сейчас у них тоже реакция такая: где-то поблизости как грохнет, они уже в доме под стенкой сидят.

Читайте также:

Одной девочке перебило артерию, у другой – сильное ранение в ногу. Рассказываем о трагедии на детской площадке в Горловке

«Играю я – и бомбежки». Ребенок из Донбасса в одну ночь лишился дома. Узнали историю из первых уст

«Когда стреляют, они даже не обращают внимания». Вдова и мать 8 детей рассказала, как малыши привыкли к бомбежкам

# Дети # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Столтенберг заявил, что лидеры НАТО не намерены приглашать Украину в Альянс на июльском саммите
16 июня 2023 14:26

Столтенберг заявил, что лидеры НАТО не намерены приглашать Украину в Альянс на июльском саммите

Путин рассказал, почему Россия начала СВО
16 июня 2023 14:12

Путин рассказал, почему Россия начала СВО

Делегация из Африки прибыла в Киев с миротворческой миссией
16 июня 2023 14:06

Делегация из Африки прибыла в Киев с миротворческой миссией