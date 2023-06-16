Полгода жили в подвале. Семья из Донбасса рассказала, как за 15 минут их эвакуировали из-под обстрелов

Дом беженцев из поселка Зайцево был разрушен после прямого попадания натовского снаряда.

Кирилл, 5 лет:

Хочу. По-моему, мне надо. – Он собирается поступать…

– Я хочу военным стать.

– Чем вы тут занимаетесь? Что вы делаете?

– В песок играем.

– Когда мы из Зайцева уезжали, держали свое хозяйство. Все повыпускали: корову, кур, три свиньи.

– А дом?

– Говорят, разбили его. Видели, было прямое попадание.

– Как проходила эвакуация?

– Пришли, сказали собраться в течение 15 минут и выехать. Мы собрались и выехали в течение 15 минут.