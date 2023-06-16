Полгода жили в подвале. Семья из Донбасса рассказала, как за 15 минут их эвакуировали из-под обстрелов

Дом беженцев из поселка Зайцево был разрушен после прямого попадания натовского снаряда.
Дом беженцев из поселка Зайцево был разрушен после прямого попадания натовского снаряда.
Кирилл, 5 лет:
Хочу. По-моему, мне надо.
– Он собирается поступать…
– Я хочу военным стать.
– Чем вы тут занимаетесь? Что вы делаете?
– В песок играем.
– Когда мы из Зайцева уезжали, держали свое хозяйство. Все повыпускали: корову, кур, три свиньи.
– А дом?
– Говорят, разбили его. Видели, было прямое попадание.
– Как проходила эвакуация?
– Пришли, сказали собраться в течение 15 минут и выехать. Мы собрались и выехали в течение 15 минут.
– Мы в подвале полгода жили. Боялись. Не было ни воды, ни света.
– Расскажи, как дети со светом спали, просили не выключать… Кирилл все время говорил: «Дайте я хоть на свет посмотрю».
Первое время, как они приехали, в течение месяца где-то какой-то выстрел, заходишь в дом – они уже с пакетами стоят, чтобы бежать в подвал. Сейчас у них тоже реакция такая: где-то поблизости как грохнет, они уже в доме под стенкой сидят.
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