Играли в шахматы хлебом и стояли под гигантской струёй воды. Как ещё развлекали на «Вытоках» в Солигорске?

Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі», который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями регионов и страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем удивляли в калийной столице Беларуси, расскажет Анастасия Подлипская.

Анастасия Подлипская, корреспондент:

Пока лучшие профессиональные атлеты разных стран пробуют завоевать медали на Олимпиаде, белорусские любители здорового образа жизни собрались на масштабном культурно-спортивном фестивале «Вытокі. Крок да Алімпу». Очередной точкой концентрации хорошего настроения и ЗОЖа стал Солигорск. Здесь каждый мог выбрать занятие по душе.

В трехдневной программе – экскурсии, лекции-презентации и семинары. 24 июля праздник начался с центральной площади Солигорска, где прошел олимпийский квест. Поддержать юных спортсменов пришел и Виктор Лукашенко. Желающие могли пожать ему руку и сделать памятные фото. ​Виктор Лукашенко на «Вытоках»: всё начинается с детей, как мы их в спортивную жизнь отправим, так они и будут выступать

Стартовый свисток, брошюра для печати, карта и выносливость – все, что нужно участникам своеобразной Олимпиады. За успешное выполнение всех заданий – ценные призы. И инструктаж. От тех спортсменов, кто не полетел в Токио.

Роман Малиновский, нападающий ХК «Шахтер-Солигорск»:

Участвую в первый раз, очень хорошо сделали все, детям нравится, подходят. Так что, думаю, это праздник большой для детей. Очень теплые слова фанаты говорят, так что ждем их на играх, на хоккее, пускай приходят, болеют за нас.

«Вытокі» – бренд, который объединяет всех. Участие в фестивале принимали и юные спортсмены, которых пришли поддержать их семьи. После квеста программа фестиваля не заканчивалась. Для гостей работал фуд-корт, семейная площадка с различными видами анимации. Здесь можно было научиться лепить горшочек из глины, поиграть в шахматы слуцким хлебом и даже попробовать ткать на старой деревянной машинке. А потом был семейный забег. После него пожарные в буквальном смысле остужали бегунов струей воды.

Сергей Бык, участник фестиваля:

Мы первый раз на «Вытоках». Фестиваль нравится, нравится, что организовали. Мне лично не жалко, что потратил свое время, хотя было чем заняться. Привез с дачи ребенка, он участвует, бегает, проходит эти конкурсы, ему нравится. Я доволен, что организовали это, и большая благодарность организаторам за то, что они провели такую работу.

Семья Телеченко, участники фестиваля:

Я первый раз, мне очень все нравится, он классный очень.

– Все очень понравилось, все на высшем уровне, хорошо организаторы постарались. Мы рады.

– Все очень прекрасно, главное, что дети довольны. Такой праздник, конечно, детям нужен. «Мне понравилось поднимать штангу». Что говорят дети о фестивале «Вытокі» в Солигорске?

Побывав в роли художника, вокалиста и спортсмена, можно выбрать то, что подходит лучше всего. «Вытокі» позволяют юным гостям пройти краткий обучающий курс, а родителям – выбрать занятия, которые лучше всего подходят для их ребенка. Маленьким фанатам техники также было чем заняться. На парковке возле «Беларуськалия» можно было посидеть за рулем ретротехники. Были представлены мотоцикл «Урал», «Москвич-407», «Жигули»-«копейка» и микроавтобус РАФ. Так ГАИ напоминала про безопасность на дорогах.

Андрей Гладкий, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

Госавтоинспекция Минской области сегодня в Солигорске проводит профилактическую акцию, направленную на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. Это делается все ради того, чтобы уменьшить количество ДТП, в которых в последнее время наблюдается рост. Вместе с тем хотелось бы обратить внимание родителей на самое основное – на своих дорогих детей. Чтобы безопасно прошли выходные, их необходимо перевозить в специальных детских удерживающих устройствах. ГАИ Минской области будет на это обращать особое внимание. Пожалуйста, пристегивайте детей, перевозите их в детских удерживающих устройствах, и тогда все будет хорошо. Безопасных вам дорог!