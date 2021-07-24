Виктор Лукашенко на «Вытоках»: всё начинается с детей. Как мы их в спортивную жизнь отправим, так они и будут выступать

Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі», который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями регионов и страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 июля праздник начался с центральной площади Солигорска, где прошел олимпийский квест. Поддержать юных спортсменов пришел и Виктор Лукашенко. Желающие могли пожать ему руку и сделать памятные фото.

Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси:

Все начинается с детей. Как мы их воспитаем, как мы их подготовим, как мы во взрослую жизнь, в спортивную, будем так в данный момент говорить, отправим, так они и будут выступать.