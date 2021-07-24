«Я являюсь мастером спорта по биатлону». Бывший спортсмен объяснил, почему стал пловцом-спасателем

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели.
Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели.
Алексей Гребенников, спасатель Жодинской пожарной аварийно-спасательной части № 1:
Чуть больше чем год работаю, недавно освоил новую профессию для себя как пловец-спасатель. На улице такая жара стоит, случаев очень много, когда тонут люди, работаем и в этом направлении. Я являюсь мастером спорта по биатлону, в спортивной деятельности я очень активно принимал участие и на международных соревнованиях, республиканском уровне, достойно себя проявлял. В связи службы в МЧС решил, что мои физические качества тут тоже пригодятся. На воде, на суше главная задача – спасение людей.
Олег Пашук, начальник Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:
Две недели назад необходимость такая поступила ночью 23:30. Сигнал поступил от двух людей, которые спускались по водохранилищу, перешли на речку в лесу и в какой-то момент оказались на островке, который не позволял им выйти безопасно на землю.
Александр Приступа, начальник караула Жодинской пожарной аварийно-спасательной части № 1:
И в надежде выйти куда-то к людям, они начали идти и увязли в болоте. Самостоятельно они не смогли выбраться, пришлось вызывать спасателей. У нас с этого года есть группа спасения на воде. То бишь мы выехали к месту (в 23:25 был вызов) и нужно было сплавляться по реке 8 километров в одну сторону. Был туман, была ночь, все затруднялось этим. Задачу выполнили успешно, людей спасли, доставили к месту, в медицинской помощи не нуждались, были рады, сказали спасибо.
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