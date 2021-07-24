«Я являюсь мастером спорта по биатлону». Бывший спортсмен объяснил, почему стал пловцом-спасателем

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели.

Алексей Гребенников, спасатель Жодинской пожарной аварийно-спасательной части № 1:

Чуть больше чем год работаю, недавно освоил новую профессию для себя как пловец-спасатель. На улице такая жара стоит, случаев очень много, когда тонут люди, работаем и в этом направлении. Я являюсь мастером спорта по биатлону, в спортивной деятельности я очень активно принимал участие и на международных соревнованиях, республиканском уровне, достойно себя проявлял. В связи службы в МЧС решил, что мои физические качества тут тоже пригодятся. На воде, на суше главная задача – спасение людей.