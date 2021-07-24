«Мы отвечаем не только за своё здоровье». Бывшие курсанты о присяге и выборе профессии спасателя

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Курган Славы – символичное место для всех белорусов, а для спасателей пожарных – вдвойне. Уже традиционно накануне профессионального праздника десятки юношей и девушек со всей Минской области на этом месте присягают на верность родине.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:

Сегодня 72 человека, которые поклялись служить своей родине. Почему здесь, это место? Потому что здесь когда-то наши предки проливали кровь, чтобы мы сегодня жили под чистым, светлым небом. Конечно, мы об этом говорим действующим поколениям. Пожарные спасатели ежедневно подвергают себя каким-то рискам. Рискуя своей жизнью, они спасают кого-либо. Те подвиги, которые были нашими предками совершены, они вдохновляют действующее поколение на подвиги ради спасения белорусского народа.

Для меня очень важно, что я принял сегодня присягу, это очень важно для народа, что я могу быть нужным, полезным всегда.

Испытывал эмоции радости, гордости за своих коллег, за себя. Выбрал эту профессию, потому что хочу помогать людям, хочу быть полезным для общества.