«Мы отвечаем не только за своё здоровье». Бывшие курсанты о присяге и выборе профессии спасателя

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели.
Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Курган Славы – символичное место для всех белорусов, а для спасателей пожарных – вдвойне. Уже традиционно накануне профессионального праздника десятки юношей и девушек со всей Минской области на этом месте присягают на верность родине.
Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:
Сегодня 72 человека, которые поклялись служить своей родине. Почему здесь, это место? Потому что здесь когда-то наши предки проливали кровь, чтобы мы сегодня жили под чистым, светлым небом. Конечно, мы об этом говорим действующим поколениям. Пожарные спасатели ежедневно подвергают себя каким-то рискам. Рискуя своей жизнью, они спасают кого-либо. Те подвиги, которые были нашими предками совершены, они вдохновляют действующее поколение на подвиги ради спасения белорусского народа.
Для меня очень важно, что я принял сегодня присягу, это очень важно для народа, что я могу быть нужным, полезным всегда.
Испытывал эмоции радости, гордости за своих коллег, за себя. Выбрал эту профессию, потому что хочу помогать людям, хочу быть полезным для общества.
Эмоции переполняют, есть некоторое волнение. Меня всегда брала гордость. У МЧС мне нравилось, как ребята выглядят, и работа очень ответственная.
От нашей профессии, от нас самих зависит очень много. Мы отвечаем не только за свое здоровье, свою жизнь, но также за здоровье и жизни людей, которых мы должны спасти, которым должны оказать помощь.
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