«Мне понравилось поднимать штангу». Что говорят дети о фестивале «Вытокі» в Солигорске?

Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі», который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями регионов и страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие посвящено в том числе спортсменам, которые выступают на Играх в Токио.

В центре города 24 июля проходит олимпийский квест. Проверить свои возможности в разных видах спорта, выполнить задания и получить призы может любой желающий. Для участников работает фудкорт, зона семейного отдыха и выставка-продажа «Белорусские бренды».

Очень добрые люди и очень весело.

– Мне понравилось поднимать штангу.

– Не тяжело было?

– Нет.

– А тебе что понравилось?

– Мне все понравилось, особенно где я валил ее вот так.

Все на высшем уровне, хорошо организаторы постарались. Мы рады.

Роман Малиновский, нападающий ХК «Шахтер-Солигорск»:

Участвую в первый раз, очень хорошо сделали все, детям нравится, подходят. Так что это праздник большой для детей.

Андрей Гладкий, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

Сегодня в Солигорске проводят профилактическую акцию, направленную на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. Это делается все ради того, чтобы уменьшить количество ДТП, которых в последнее время наблюдается рост. Вместе с тем хотелось бы обратить внимание родителей на самое основное – на своих дорогих детей. Чтобы безопасно прошли выходные, их необходимо перевозить в специальных детских удерживающих устройствах. ГАИ Минской области будет на это обращать особое внимание.