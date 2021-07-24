«Решил пойти по стопам своего отца». Поговорили с курсантами Университета гражданской защиты МЧС

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Много ли вы знаете пожарных, которые пришли в профессию только из-за того, что не хватило баллов для поступления в другой университет? Лично я – ни одного, ведь в МЧС служат именно те, кто выбрал своим долгом спасать людей. Мы приехали в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, чтобы узнать, в каких условиях учатся будущие спасатели.

История учебного заведения насчитывает 88 лет. 24 сентября 1933 года в газетах появилось первое объявление о приеме во Всебелорусскую пожарно-техническую школу. Благодаря реформам, школа сперва трансформировалась в училище, потом в институт. Наконец, в 2016 году первые курсанты подали документы уже в Университет. Сегодня здесь учится более 500 будущих пожарных.

Максим Завадский, курсант Университета гражданской защиты МЧС:

Я решил поступать в МЧС с самых ранних лет, решил пойти по стопам своего отца – мой отец служит в этой структуре. С самых ранних лет он не навязывал мне, а просто рассказывал про все плюсы и минусы этой профессии. Где-то в классе третьем-четвертом отец завез меня в пожарную часть, завел в гараж, где стояли пожарные автомобили. Я зашел, посмотрел на них, что-то внутри дрогнуло – я понял, что это мое. С тех пор я начал увлекаться, просил, чтобы он меня брал почаще туда. Когда отец был в молодости на выездах, всегда присутствовало волнение и у меня, и у всей нашей семьи. Но после того, как он возвращался здоровым и невредимым, всегда испытывал чувство гордости за своего отца, и хотел быть таким же, как он. Подрастая, я начал больше обращать внимание на эту профессию, начал больше читать об университете, что тут есть. Я уже знал, что меня будет ожидать, и мог сделать осознанный выбор. «Я являюсь мастером спорта по биатлону». Бывший спортсмен объяснил, почему стал пловцом-спасателем

Вадим Смоляк:

Насколько сегодня сложно попасть в университет? Максим Завадский:

Нужно пройти для начала психологический тест, потом сдать физическую подготовку, после этого только вы можете сдавать централизованное тестирование и поступать в МЧС. Конкурс довольно-таки неплохой, глупых ребят тут нет. Занимался дополнительно по предметам, которые тут изучаются в первые года обучения, чтобы облегчить себе тут жизнь. Очень много времени уделял физической подготовке и морально-волевым качествам. До девятого класса включительно я занимался дзюдо. После я занимался активно плаванием, бегом – была база. Я просто поддерживал свою физическую форму.

Вадим Смоляк:

При каких обстоятельствах вы узнали, что поступаете сюда точно? Какая у вас реакция была, какая у родителей? Максим Завадский:

Нас собрали в зале, меня назвали, я встал. Первое, что я подумал: «О, да! Неужели получилось? Я на пути к успеху». Родители полностью одобряли мой выбор, знали и понимали, что если я поступлю сюда, из меня выйдет толковый человек, меня тут не научат ничему плохому, я буду расти и развиваться. В этом университете четыре года обучения, я заканчиваю второй курс, я на середине. Но время, как показывает практика, очень быстро летит, не успеешь оглянуться – ты уже на четвертом курсе, уже выпускник. Надо впитывать в себя как можно больше знаний, чтобы прийти в подразделение умным и опытным человеком. Главное – выбрать себе цель, решиться на нее и ни шагу назад, только вперед, добиваться этой цели. Тогда у вас в конечном итоге все получится.

Александр Севрук, курсант Университета гражданской защиты МЧС:

Шестой класс обучения в школе для меня прошел очень ярким. Я тогда выиграл областную олимпиаду по белорусскому языку. Я жил по соседству с учителем химии. К ней приезжали, сказали, что есть такое учреждение образования, как специализированный лицей при Университете гражданской защиты. Решил попробовать свои силы, почему нет? Заинтересовала в первую очередь форма, боевая выправка. Ну, и детские мечты. В тот момент, когда поступил в сам лицей, незабываемые эмоции были, я уже для себя твердо решил, что буду помогать людям, буду спасать людей, буду развиваться в этом направлении, поступлю в Университет гражданской защиты. Первые два года обучения в специализированном лицее дались мне очень тяжело, потому что на тот момент был довольно сильно привязан к семье. Во время обучения четверть ты находишься в учебном заведении, и на каникулы тебя отпускают. Первые каникулы незабываемо прошли. Спасатели выезжают и за пределы города. В чем специфика работы Жодинского городского отдела по ЧС?

Александр Севрук:

Потом начал проявлять себя в различных сферах жизнедеятельности в лицее: республиканские слеты, соревнования различного характера, учеба (она всегда на первом месте). Затянуло, понравилось и закончил на отлично. У нас первый курс проходит обучение в гомельском филиале Университета гражданской защиты. К начальному этапу я был готов. Да, это было сложно, как и для любого, но нам было легче. Я уже какие-то моменты служебной подготовки знал, знал, что из себя представляет форма, несение службы в суточном наряде. И какие-то минимальные навыки боевой подготовки в лицее дают. Конечно, это не тот объем, что дают в университете, оно и понятно, возрастная категория разная, но я думаю, что к первому курсу в гомельском филиале я был готов процентов на 95, Я считаю, что я себя реализую именно в Министерстве по чрезвычайным ситуациям на 100 %, это мое призвание.