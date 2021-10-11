Андрей Кривошеев: «Дайте свободу региональным журналистам показывать то, что есть»

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В политических партиях всегда есть выбор – от правых до левых, центристов. Наша белорусская журналистика. Условно говоря, есть правый, даже ультраправый Григорий Юрьевич Азаренок.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Я бы его причислил скорее к ультралевым. Такой анархо-синдикализм. У нас есть весь спектр журналистики – от яркой авторской публицистики до глубокой аналитики, документалистики, новостного жанра. У нас есть все. Главное, чего пока не хватает и на что мы действительно делаем основной упор, – развитие авторской, точной региональной журналистики. Вот здесь у нас, к сожалению, большая беда. И вопрос к учредителям, которые связывают по рукам и ногам, «пеленают» наших коллег в регионах, чтобы, не дай бог, какой-то покосившийся забор они не сняли. А после этого появляются такие люди, как Тихановский, которые едут, это снимают. Поэтому мы теребим учредителей: дайте свободу региональным журналистам показывать то, что есть, встраивайтесь в их повестку, решайте те вопросы и проблемы, которые они в том числе показывают.