Андрей Кривошеев: «Дайте свободу региональным журналистам показывать то, что есть»
Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В политических партиях всегда есть выбор – от правых до левых, центристов. Наша белорусская журналистика. Условно говоря, есть правый, даже ультраправый Григорий Юрьевич Азаренок.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Я бы его причислил скорее к ультралевым. Такой анархо-синдикализм. У нас есть весь спектр журналистики – от яркой авторской публицистики до глубокой аналитики, документалистики, новостного жанра. У нас есть все. Главное, чего пока не хватает и на что мы действительно делаем основной упор, – развитие авторской, точной региональной журналистики. Вот здесь у нас, к сожалению, большая беда. И вопрос к учредителям, которые связывают по рукам и ногам, «пеленают» наших коллег в регионах, чтобы, не дай бог, какой-то покосившийся забор они не сняли. А после этого появляются такие люди, как Тихановский, которые едут, это снимают. Поэтому мы теребим учредителей: дайте свободу региональным журналистам показывать то, что есть, встраивайтесь в их повестку, решайте те вопросы и проблемы, которые они в том числе показывают.
Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Что значит «дайте свободу»? Давайте опять вернемся к журналистской этике. В самом начале разговора прозвучало, что журналист…
Андрей Кривошеев:
Закон, этика, позиция редакции – то, что у нас называется редакционная политика.
Андрей Муковозчик:
Возможно, это все имеет место быть. Но, по-моему, первое – ты должен быть патриотом своей страны, своего народа. Это первое и однозначное. А как определить патриота, я способ знаю. Если называющий себя патриотом называет моего командира на войне «пересидент», если он называет моих солдат, с кем я вместе в одних окопах, карателями, то он не журналист.
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