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Приходилось добиваться, чтобы правили в оригинале. Какие проблемы у белорусского МЧС были с журналистами?

11 октября 2021 17:18
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Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Виталий, ваше ведомство, в принципе, всегда поставляет «жареные» новости, как бы это сейчас цинично ни звучало. «Комсомолка» – одна из тех газет, которая всегда хватала «жареное» и всегда преподносила так, как она это считает нужным. Были проблемы с «Комсомолкой» и вообще с журналистами государственными, негосударственными?

Приходилось добиваться, чтобы правили в оригинале. Какие проблемы у белорусского МЧС были с журналистами?-1

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
С журналистами негосударственных СМИ проблемы до последнего времени возникали постоянно. Я даже вывел такой ненаучный термин – разжигание – то, чем они занимались, когда берется некий очевидец. Причем сначала я еще по молодости думал, что это реальные люди, потом я уже понял, что это так, из головы этот очевидец.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
На всех пожарах один и тот же очевидец.

Приходилось добиваться, чтобы правили в оригинале. Какие проблемы у белорусского МЧС были с журналистами?-4

Виталий Новицкий:
Конечно. Который сразу же все видел, все рассказывает, дает оценку, набрасывает очень много различных тезисов. Дальше готовится 3-4-страничная огромная статья. И в конце уже, чтобы соблюсти все формальности – что вот нам сейчас на это скажете?

Историй много, они и связаны с политикой, и не связаны. Самая такая шедевральная из связанных с политикой – это Орша, авария с красным фосфором. Подробности расписаны в шикарных нюансах, с какими-то башмачниками, которые во всем виноваты, а ничего не было. Не просто чего-то не было похожего, что могли перепутать. В Орше не случилось ничего. Ни в этот день, ни дальше. Ни с красным фосфором, ни с каким-либо другим. И то, о чем мы говорили: три минутки оно повисело. Это принцип такой: «ничего страшного, мы потом, если что, поправим». Сколько раз мне приходилось по важной, чувствительной информации о чрезвычайных ситуациях добиваться не только того, чтобы правили в оригинале, но и выискивали другие СМИ.

Алена Сырова, СТВ:
Конечно, можно исковеркать любую информацию в принципе, и она будет иметь диаметрально противоположное значение.

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# МЧС Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Виталий Новицкий # Григорий Азарёнок # Алена Сырова # Фотофакт

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