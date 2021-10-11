Игорь Тур: «Комсомолка в Беларуси» пытается делать из себя белую и пушистую, пока мы не добрались до личных сообщений сотрудникам госСМИ

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Игорь, ты в своем Telegram-канале насчет «Комсомолки» высказался не сразу. Почему? Взвешивал?

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Для начала, всем понятно, почему и как делают эта «Комсомолка» и другие издания, которые в Беларуси представлены, являются либо франшизами, либо иностранными. Все должны понять и принять правила игры, которые существуют в Беларуси. Необязательно «Комсомолка» – те же Deutsche Welle или еще кто-то обязательно пытаются неким иным способом подачи информации показать этому медиаполю, что «мы не будем играть по вашим правилам, у нас есть свои, мы показательно будем их нарушать, потому что в этом не видим ничего плохого». И действительно, «Комсомолка» вместо того чтобы защищать своего сотрудника и говорить о том, что «раз оно вышло у нас на портале, значит это наша вина, к нему претензий нет, отпустите его», «Комсомолка» делает совершенно по-другому, чтобы тот порядок, который есть в Беларуси, как-то был нарушен в угоду, назовем это, либеральных СМИ. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Они в течение года пытались выживать, рассказывая о том, что они вот-вот изменятся.