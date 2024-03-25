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Игорь Шатров: сейчас самыми эффективными являются классические политики

25 марта 2024 14:08
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Матч-реванш Байдена и Трампа – изменит ли его результат США и мир? Самые заметные политические события мира обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Игорь Шатров: сейчас самыми эффективными являются классические политики-1

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
Как бы мы ни говорили о переменах, которые грядут в США, сейчас самыми эффективными политиками являются политики классические. Те, которые даже родились в определенный период времени, как ни странно. Даже Байден каким-то образом к ним имеет отношение, потому что он политик оттуда. Из тех времен, когда были институты, были классические нормы и правила поведения дипломатические. Но то, что даже при Трампе творилось, нельзя назвать политикой.

Мне кажется, что если будет пересмотр той же системы американской, она же уникальная какая-то, она будет проведена с нормальными, классическими нормами демократии, только теперь это не будет называться западной демократией. А это будет называться демократией, которую Россия, Беларусь и другие страны продвигают сейчас в мире, показывают на своем примере, как эти институты могут работать. Как они могут создавать такую ситуацию в обществе, что в обществе не происходит массовых протестов, политических кризисов, при этом экономика динамично развивается.

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Матч-реванш Байдена и Трампа – изменит ли его результат США и мир?

# Международная политика # общество # Игорь Шатров

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