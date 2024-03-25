БСЖ выдвинул кандидатов в делегаты ВНС от Витебской области

В Беларуси продолжается выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Внеочередная конференция областной организации Белорусского союза женщин состоялась 25 марта в Витебске. Все претенденты прошли проверку в соответствии с имеющимися требованиями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс выборов проходил согласно закону, нарушений комиссией не зафиксировано. По итогам встречи единогласным решением в делегаты ВНС выдвинуты 10 человек – представители 9 районов и города Витебска. Это достойные и преданные государству женщины, выступающие за суверенитет и безопасность Беларуси. Среди них учителя, врачи, инженеры и работники торговли.

Наталья Дрозд, заместитель главного врача Ушачской центральной районной больницы:

Через призму женщины, через ее милосердие, доброту мы сделаем хорошую прививку обществу по привитию патриотизма, человеколюбия. Это все послужит целью для укрепления института семьи, здоровья женщин.

Ольга Шамархан-Муравицкая, заместитель директора СШ № 1 имени Ф.Ф. Дубровского Новолукомля:

В своей работе я активно пропагандирую, так как работаю с молодежью, волонтерство, благотворительность, очень активно это развиваю. Потому что быть равнодушным к чужой беде и проблеме нельзя. Поэтому активно развиваю это и вношу в массы.