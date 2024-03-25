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БСЖ выдвинул кандидатов в делегаты ВНС от Витебской области

25 марта 2024 13:52
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В Беларуси продолжается выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Внеочередная конференция областной организации Белорусского союза женщин состоялась 25 марта в Витебске. Все претенденты прошли проверку в соответствии с имеющимися требованиями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БСЖ выдвинул кандидатов в делегаты ВНС от Витебской области-1

Процесс выборов проходил согласно закону, нарушений комиссией не зафиксировано. По итогам встречи единогласным решением в делегаты ВНС выдвинуты 10 человек – представители 9 районов и города Витебска. Это достойные и преданные государству женщины, выступающие за суверенитет и безопасность Беларуси. Среди них учителя, врачи, инженеры и работники торговли.

БСЖ выдвинул кандидатов в делегаты ВНС от Витебской области-4

Наталья Дрозд, заместитель главного врача Ушачской центральной районной больницы:
Через призму женщины, через ее милосердие, доброту мы сделаем хорошую прививку обществу по привитию патриотизма, человеколюбия. Это все послужит целью для укрепления института семьи, здоровья женщин.

БСЖ выдвинул кандидатов в делегаты ВНС от Витебской области-7

Ольга Шамархан-Муравицкая, заместитель директора СШ № 1 имени Ф.Ф. Дубровского Новолукомля:
В своей работе я активно пропагандирую, так как работаю с молодежью, волонтерство, благотворительность, очень активно это развиваю. Потому что быть равнодушным к чужой беде и проблеме нельзя. Поэтому активно развиваю это и вношу в массы.

БСЖ выдвинул кандидатов в делегаты ВНС от Витебской области-10

Выдвижение кандидатов в делегаты ВНС завершится 31 марта. Всего от Белорусского союза женщин будет представлено 80 делегатов по 10 человек от каждой области и 20 от Минска. 1 апреля участников утвердят на республиканской конференции организации.

# Всебелорусское народное собрание # общество

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