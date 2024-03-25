«Системный кризис модели американской демократии». Довольны ли в США правлением Байдена?

Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная Евразия»:

Здесь надо понимать, что американцы анализируют не только самого Джо Байдена, потому что и его физическое состояние говорит о том. Тут идет анализ целой команды демократов Белого дома, которые работают за спиной Джо Байдена, говорящей головой которых сам Байден выступает. Давайте вспомним те обещания, которые Байден выдавал, когда шел кандидатом. Это и экологическая, климатическая программа, это и нормализация отношений с КНР. Китайское лобби в том числе поддержало Байдена. Что мы видим в результате? Экологическая и климатическая повестки полностью свернуты. Сегодня те корпорации нефтегазовые, которые традиционно выступали за республиканцев, ликуют и аплодируют Байдену, потому что Трамп обещал посадить Европу на нефтегазовый крючок США, сделал Байден.

Если посмотрим по китайско-американским отношениям, то они зашли в еще больший тупик, при Байдене были введены новые пакеты санкций. Тот общественный кризис, раскол американского общества оказался не преодолен. Здесь вопрос не в Байдене и не в Трампе, это системный кризис самой модели американской демократии, американской государственности, который накапливался из года в год. Сегодня мы видим в этой схлестнувшейся битве как раз тот результат этого кризиса. Мы не знаем, к чему придет, что будет, если вдруг легитимность системы избирательной США будет поставлена ощутимой частью населения, в том числе частью элит США.