Петровский: для Беларуси главное, чтобы Евразия была мирным пространством

Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная Евразия»:

Республика Беларусь находится на Евразийском континенте. Для нашей страны главное что? Чтобы Евразия была целостная, интегрировалась между собой, была мирным пространством. А то, что там думают за океаном… Нашей единственной задачей и желанием является то, чтобы из-за океана во внутренние дела евразийских государств никто не вмешивался, не разделял эти страны, не стравливал между собой. Потому что мы все знаем, что американская геополитика с конца XIX века имеет только одно направление – направление на разделение Евразии, на недопущение ее интеграции. Наш интерес совершенно другой. Почему американцы как за соломинку схватились за Европу? Все прекрасно понимают, что выгода Европы – это вернуться в свою евразийскую родную гавань. Это в том числе и белорусский национальный интерес.

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