Игорь Петришенко: «То, что происходит на границе, выходит за рамки чисто человеческого понимания»

Новости Беларуси. Польские политики намеренно обостряют отношения с Беларусью. Такое мнение высказывают многие аналитики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После сорвавшейся попытки госпереворота в Беларуси с использованием террористических актов провокация с беженцами тоже с треском провалилась.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Теперь паны ищут альтернативные возможности досадить Беларуси. В ход идут откровенно грязные методы. Чего только стоят угрозы закрыть железнодорожное сообщение в «Кузнице», манипуляции с переброской на линию границы военного контингента. Создается впечатление, что руководство Польши всерьез уверовало в миф о том, что их страна избрана для защиты Европы. Мол, кто если не мы?