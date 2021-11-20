Игорь Петришенко: «То, что происходит на границе, выходит за рамки чисто человеческого понимания»

Новости Беларуси. Польские политики намеренно обостряют отношения с Беларусью. Такое мнение высказывают многие аналитики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После сорвавшейся попытки госпереворота в Беларуси с использованием террористических актов провокация с беженцами тоже с треском провалилась.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Теперь паны ищут альтернативные возможности досадить Беларуси. В ход идут откровенно грязные методы. Чего только стоят угрозы закрыть железнодорожное сообщение в «Кузнице», манипуляции с переброской на линию границы военного контингента. Создается впечатление, что руководство Польши всерьез уверовало в миф о том, что их страна избрана для защиты Европы. Мол, кто если не мы?
В итоге польский «политический зверинец» сегодня стал откровенно опасен для Европы. Страна предстает перед миром европейским полицейским-нацистом и тем самым переходит все красные линии. Комплекс имперской неполноценности и традиции Пилсудского загоняют ЕС в политический и исторический тупики.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
То, что происходит на границе, выходит за рамки чисто человеческого понимания. Я уже не говорю о том, что нарушены все международные правовые нормы, которые годами выстраивала вот эта вся архитектура международно-правовых норм. Европейский Запад наглядно демонстрирует, как эти нормы мы за этот период времени, этот конфликт, мы ни бутылки воды не получили от так называемого коллективного Запада. Те меры, которые сейчас… Ряд международных организаций – мы им показываем: вот, смотрите реально в действии, как функционируют ваши принципы и нормы. Поэтому мы призвали их информировать высшее руководство ООН, генсека ООН о правдивых аспектах, которые есть.
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