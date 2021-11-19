Андрей Кривошеев о блокировках белорусских YouTube-каналов: «Речь идёт об атаке на права сотен журналистов»

Так, под информационные санкции попал популярный YouTube-канал «Вестник Нафтана». Окей, Google, в чем дело? С человеческой техподдержкой связаться не удалось. Бот повторял: заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций. Говоря другими словами, ресурс уничтожили, следуя незаконным, с точки зрения ООН, односторонним американским санкциям против крупнейших предприятий Беларуси. То есть корпорация, ратующая за демократию и свободу слова, произвольно ограничивает права журналистов и аудитории на доступ к информации.

Новости Беларуси. Google и YouTube начали санкционную атаку на белорусскую корпоративную прессу. Вот уже несколько недель медиаконтент крупных предприятий массово блокируют и удаляют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Хочу подчеркнуть, что речь идет именно о демократических стандартах и репутации, а не о деньгах. YouTube-канал «Вестник Нафтана» не монетизировался и работал исключительно в интересах многотысячного коллектива и широкой аудитории в пространстве новых медиа. Речь идет об атаке на права сотен журналистов, сотен тысяч граждан Беларуси и других государств, которые именно из этих источников получали оперативную, достоверную и качественную информацию.

Белорусский союз журналистов воспринимает подобные действия как элемент цифрового экстремизма, нарушение фундаментальных прав граждан, национального и международного права. Мы требуем от американской корпорации и ее анонимных модераторов немедленно остановить атаку на свободу слова, восстановить доступ к ресурсам белорусской корпоративной прессы и привести свою работу в соответствии с международным правом и законодательством Беларуси. Мы также обращаемся к Министерству информации Беларуси и Комиссии по противодействию экстремизму, нашим депутатам и сенаторам с просьбой поддержать словом и делом белорусских журналистов.

Кроме того, мы обращаемся к Министерству иностранных дел России и Роскомнадзору с предложением оценить по достоинству и наказать финансово корпорацию, которая взяла на себя функции санкционной дубины США в нашем общем союзном информационном пространстве. Похоже, что публичные слушания, штрафы за блокировку и цензуру, замедление трафика – это единственный язык, который понимают подобные компании.