Игорь Петришенко поздравил БГМУ со 100-летием: будем и дальше создавать комфортные условия для студентов

Новости Беларуси. БГМУ сегодня, 16 декабря, празднует 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История вуза богатая и плодотворная. Сегодня это крупнейший образовательный и научный центр, где знания получают более 7 000 студентов, 2 000 из которых – иностранцы.

Дмитрий Пиневич в БГМУ: по наличию кафедр и клинических баз нашему вузу равных среди республики не будет – подробности здесь .

Такие результаты – заслуга преподавательского состава. Более 2 000 сотрудников университета ежедневно воспитывают не просто врачей-практиков, но и ученых в своем профильном направлении. Сегодня в БГМУ прошло торжественное собрание. Поздравить учреждение приехали выпускники, бывшие сотрудники, коллеги из-за рубежа, представители Администрации Президента, профильных ведомств и парламентарии.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

По поручению главы государства здесь будет строиться учебно-лабораторный корпус, который очень необходим для того, чтобы все передовые технологии дальше развивать в плане преподавания предметов. Будет также строиться общежитие для студентов, чтобы мы могли и дальше продолжать создавать комфортные условия для студентов наших, в первую очередь, белорусов. Ну и, конечно же, для студентов-иностранцев это значительный подход в плане экспорта образовательных услуг. Поэтому мне хочется всем пожелать не останавливаться, развивать вузы. И каждый студент должен вносить частичку своего вклада в родной альма-матер.