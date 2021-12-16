В Минской области в студенческих отрядах отработали более 2 тысяч человек

Новости Беларуси. В трудовой сезон в Минской области работали около 180 студотрядов. А это более 2 тысяч юношей и девушек. Направления самые разные: были созданы сельскохозяйственные, экологические, педагогические и строительные отряды. Только в Дзержинском районе организовали пять профилей, трудоустроили около 40 человек. Сейчас комитеты БРСМ набирают ребят на следующий трудовой год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Какие условия и варианты предлагают молодежи, материал Анастасии Кончиц.

Первые деньги кто-то получает после 18 лет на первой работе, а кто-то в 14 благодаря студенческим отрядам. Подать заявку может каждый. Письма в комитете БРСМ принимают круглогодично. Для детей действуют определенные правила трудоустройства и рабочего режима.

Оксана Романюк, исполняющий обязанности первого секретаря Дзержинского районного комитета БРСМ:

Ребята работают неполный рабочий день. Для 16-летних – это не более 6 часов в день.Также соблюдены все перерывы для отдыха и питания.