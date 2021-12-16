Прямой эфир

В Минской области в студенческих отрядах отработали более 2 тысяч человек

16 декабря 2021 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В трудовой сезон в Минской области работали около 180 студотрядов. А это более 2 тысяч юношей и девушек. Направления самые разные: были созданы сельскохозяйственные, экологические, педагогические и строительные отряды. Только в Дзержинском районе организовали пять профилей, трудоустроили около 40 человек. Сейчас комитеты БРСМ набирают ребят на следующий трудовой год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Какие условия и варианты предлагают молодежи, материал Анастасии Кончиц.

В Минской области в студенческих отрядах отработали более 2 тысяч человек-1

Первые деньги кто-то получает после 18 лет на первой работе, а кто-то в 14 благодаря студенческим отрядам. Подать заявку может каждый. Письма в комитете БРСМ принимают круглогодично. Для детей действуют определенные правила трудоустройства и рабочего режима.

В Минской области в студенческих отрядах отработали более 2 тысяч человек-4

Оксана Романюк, исполняющий обязанности первого секретаря Дзержинского районного комитета БРСМ:
Ребята работают неполный рабочий день. Для 16-летних – это не более 6 часов в день.Также соблюдены все перерывы для отдыха и питания.

В Минской области в студенческих отрядах отработали более 2 тысяч человек-7

Александр Мелюк в студенческом отряде не первый раз. Выбрал строительный профиль. Парень мечтает построить свой дом, поэтому отряд для него – отличный шанс узнать все секреты мастерства. Тем более, что работы выполняли под руководством профессионалов.

Подробности в видеоматериале.

# БРСМ # общество # Оксана Романюк # Анастасия Кончиц # Юрий Климаш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: разберитесь с руководителями. Слишком много у нас тех, кто занимает антигосударственную позицию
16 декабря 2021 13:26

Лукашенко: разберитесь с руководителями. Слишком много у нас тех, кто занимает антигосударственную позицию

Дизайнер одежды о работе на крупных предприятиях: «Вырабатывает в тебе сильного и настоящего профессионала»
16 декабря 2021 13:25

Дизайнер одежды о работе на крупных предприятиях: «Вырабатывает в тебе сильного и настоящего профессионала»

«Внешнее должно продолжать внутренний мир человека». Стилист рассказала, как работает с клиентами и что выбирают белорусы
16 декабря 2021 13:09

«Внешнее должно продолжать внутренний мир человека». Стилист рассказала, как работает с клиентами и что выбирают белорусы