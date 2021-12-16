Дмитрий Пиневич в БГМУ: по наличию кафедр и клинических баз нашему вузу равных среди республики не будет
Новости Беларуси. БГМУ сегодня, 16 декабря, празднует 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История вуза богатая и плодотворная. Сегодня это крупнейший образовательный и научный центр, где знания получают более 7 000 студентов, 2 000 из которых – иностранцы.
Игорь Петришенко поздравил БГМУ со 100-летием: будем и дальше создавать комфортные условия для студентов – читайте здесь.
Им предоставлен широкий выбор специализаций. Ежегодное количество желающих поступить сюда подтверждает высокий статус профессии. В международном рейтинге БГМУ занимает одно из первых мест. Такие результаты – заслуга преподавательского состава.
Более 2 000 сотрудников университета ежедневно воспитывают не просто врачей-практиков, но и ученых в своем профильном направлении. Сегодня в БГМУ прошло торжественное собрание. Поздравить учреждение приехали выпускники, бывшие сотрудники, коллеги из-за рубежа, представители Администрации Президента, профильных ведомств и парламентарии.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы недавно вернулись из Российской Федерации, была совместная коллегия, которая была предназначена вопросам управления качеством оказания медицинской помощи, основные вопросы, в которых подготовка кадров носила вариант, один из основных. Почему? Потому что практикоориентированность в системе здравоохранения, обучение, додипломная подготовка является визитной карточкой нашего белорусского здравоохранения. Вообще, образования в целом. Если вы посмотрите по наличию кафедр, в том числе практических кафедр, наличию симуляционных центров и клинических баз, я думаю, нашему вузу равных среди республики не будет. Но и, я думаю, что мало таких на постсоветском пространстве в том числе.
Ветераны труда, заслуженные работники и лучшие студенты университета получили благодарности и медали за достижения в образовательной, научной, медицинской, международной и общественной деятельности.
Минздрав Беларуси выдал разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак» – читайте здесь.