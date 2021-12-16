Дмитрий Пиневич в БГМУ: по наличию кафедр и клинических баз нашему вузу равных среди республики не будет

Новости Беларуси. БГМУ сегодня, 16 декабря, празднует 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История вуза богатая и плодотворная. Сегодня это крупнейший образовательный и научный центр, где знания получают более 7 000 студентов, 2 000 из которых – иностранцы.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы недавно вернулись из Российской Федерации, была совместная коллегия, которая была предназначена вопросам управления качеством оказания медицинской помощи, основные вопросы, в которых подготовка кадров носила вариант, один из основных. Почему? Потому что практикоориентированность в системе здравоохранения, обучение, додипломная подготовка является визитной карточкой нашего белорусского здравоохранения. Вообще, образования в целом. Если вы посмотрите по наличию кафедр, в том числе практических кафедр, наличию симуляционных центров и клинических баз, я думаю, нашему вузу равных среди республики не будет. Но и, я думаю, что мало таких на постсоветском пространстве в том числе.