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Игорь Петришенко о Конституции: «Помимо гарантирования прав, там есть обязанности каждого»

12 января 2022 21:01
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Новости Беларуси. Представленный проект обновленной Конституции масштабный и перспективный, в этом уверены эксперты. Стабильность этого документа – важнейшее условие устойчивого развития общества и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Петришенко о Конституции: «Помимо гарантирования прав, там есть обязанности каждого»-1

Диалоговые площадки проводят в университетах, на предприятиях, в общественных залах. Ведь правовая культура каждого человека, во-первых, формирует его личность, а во-вторых, ведет к прогрессу общества.  

Игорь Петришенко о Конституции: «Помимо гарантирования прав, там есть обязанности каждого»-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Мы всегда помним хорошо о правах, но почему-то иногда, когда возникает ситуация, мы забываем об обязанностях. Конституция – это сбалансированный документ. Помимо гарантирования прав, там есть обязанности каждого гражданина нашей страны. 

От этого зависит наша дальнейшая судьба, наша жизнь и суверенитет, наша безопасность и комфорт проживания. И самое главное – наше то светлое будущее, которое мы формируем для наших детей, для наших внуков. Им дальше брать эту эстафету и развивать нашу страну, чтобы она всегда была суверенной и независимой на карте мира.  

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Обсуждения порой выливаются в создание новых проектов. Чего хотят белорусы от новой Конституции?  

# Конституция # общество # Игорь Петришенко # Полина Королева # Фотофакт

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