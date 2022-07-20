Игорь Петришенко о Дне белорусской письменности: нужно вовлечь как можно больше наших талантливых молодых ребят, детей

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это для нашей писательской общественности, для Союза писателей очень важная, знаковая веха и дата, тем более в этом году мы отмечаем 140-летие со дня рождения Якуба Колоса, Янки Купалы и других знаменитых белорусских писателей. Тематика всего мероприятия будет пронизана активным подходом, обсуждениями и актуализацией форм и методов работы, чтобы вовлечь как можно больше наших талантливых молодых ребят, детей.

День белорусской письменности обещает быть ярким. Как Добруш готовится к празднику? Подробности здесь.