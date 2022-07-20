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Игорь Петришенко о Дне белорусской письменности: нужно вовлечь как можно больше наших талантливых молодых ребят, детей

20 июля 2022 13:53
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Новости Беларуси. Готовность Добруша ко Дню белорусской письменности 20 июля оценил Национальный организационный комитет. Праздник пройдёт через полтора месяца – 3 и 4 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Петришенко о Дне белорусской письменности: нужно вовлечь как можно больше наших талантливых молодых ребят, детей-1

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Это для нашей писательской общественности, для Союза писателей очень важная, знаковая веха и дата, тем более в этом году мы отмечаем 140-летие со дня рождения Якуба Колоса, Янки Купалы и других знаменитых белорусских писателей. Тематика всего мероприятия будет пронизана активным подходом, обсуждениями и актуализацией форм и методов работы, чтобы вовлечь как можно больше наших талантливых молодых ребят, детей.  

День белорусской письменности обещает быть ярким. Как Добруш готовится к празднику? Подробности здесь

# День белорусской письменности # общество # Игорь Петришенко # Якуб Колос # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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