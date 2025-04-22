Новости по тегу #Якуб Колос

Как вспоминал классик, здесь прошли лучшие годы его жизни. Неспроста «Альбуть» называют колыбелью поэта! Среди волшебной природы рос и крепчал его талант.
Когда открывали музей, родственники принесли много ценных вещей. Им уже больше века.
Благодаря его стихам, поэмам и прозе мы знаем, как жили простые люди в XIX-XX веках. А вот о личной жизни известно далеко не всем.
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