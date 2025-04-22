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Новости по тегу #Якуб Колос

«Альбуць – гэта калыска паэта Коласа». Побывали на хуторе, где прошло детство песняра
22 апреля 2025 11:50

«Альбуць – гэта калыска паэта Коласа». Побывали на хуторе, где прошло детство песняра

Здесь возродили жизнь Якуба Коласа точь-в-точь! Побывали на малой родине поэта
01 апреля 2025 13:32

Здесь возродили жизнь Якуба Коласа точь-в-точь! Побывали на малой родине поэта

Как отмечал Новый год Якуб Колас? Поговорили с внучкой писателя
11 января 2025 12:30

Как отмечал Новый год Якуб Колас? Поговорили с внучкой писателя

Игорь Петришенко о Дне белорусской письменности: нужно вовлечь как можно больше наших талантливых молодых ребят, детей
20 июля 2022 13:53

Игорь Петришенко о Дне белорусской письменности: нужно вовлечь как можно больше наших талантливых молодых ребят, детей

В Минске открылась художественная выставка к 140-летию Янки Купалы и Якуба Колоса. Что уникального можно увидеть?
28 июня 2022 14:55

В Минске открылась художественная выставка к 140-летию Янки Купалы и Якуба Колоса. Что уникального можно увидеть?