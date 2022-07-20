День белорусской письменности обещает быть ярким. Как Добруш готовится к празднику?

Новости Беларуси. Готовность Добруша ко Дню белорусской письменности 20 июля оценил Национальный организационный комитет. Праздник пройдёт через полтора месяца – 3 и 4 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные работы по благоустройству идут в центральной части города. Там обновляют здания и инфраструктуру, модернизируют и меняют инженерные сети. К примеру, уже проложили более 8 километров велодорожек, завершили реконструкцию стадиона «Юность». Бригады работают и в сквере на проспекте Мира, где установят памятник Ивану Шамякину, уроженцу Добрушского района.

Два праздничных дня в Добруше будут насыщенны событиями. В программе военная реконструкция, фестиваль книги и прессы, а также футбольный турнир. Красочными и запоминающимися станут церемонии открытия и закрытия Дня белорусской письменности. С главной сцены прозвучат как классические произведения, так и современные в исполнении молодых артистов.