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День белорусской письменности обещает быть ярким. Как Добруш готовится к празднику?

20 июля 2022 14:02
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Новости Беларуси. Готовность Добруша ко Дню белорусской письменности 20 июля оценил Национальный организационный комитет. Праздник пройдёт через полтора месяца – 3 и 4 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

День белорусской письменности обещает быть ярким. Как Добруш готовится к празднику?-1

Основные работы по благоустройству идут в центральной части города. Там обновляют здания и инфраструктуру, модернизируют и меняют инженерные сети. К примеру, уже проложили более 8 километров велодорожек, завершили реконструкцию стадиона «Юность». Бригады работают и в сквере на проспекте Мира, где установят памятник Ивану Шамякину, уроженцу Добрушского района.  

День белорусской письменности обещает быть ярким. Как Добруш готовится к празднику?-3

Два праздничных дня в Добруше будут насыщенны событиями. В программе военная реконструкция, фестиваль книги и прессы, а также футбольный турнир. Красочными и запоминающимися станут церемонии открытия и закрытия Дня белорусской письменности. С главной сцены прозвучат как классические произведения, так и современные в исполнении молодых артистов.  

Игорь Петришенко о Дне белорусской письменности: нужно вовлечь как можно больше наших талантливых молодых ребят, детей. Подробности здесь.  

# День белорусской письменности # Культура # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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