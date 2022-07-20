Строительство детского сада на 210 мест в ЖК «Малая родина» закончат к лету 2023 года

Новости Беларуси. В столице продолжается строительство многоэтажек в жилом комплексе «Малая родина». Их возводят в границах Партизанского проспекта, улиц Крупской, Юношеской, Шишкина и Кулешова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже завершен монтаж третьей 17-этажки. Четвертая высотка смонтирована до седьмого этажа. Отметим, одной из особенностей жилого комплекса являются фасады с белорусским орнаментом. Активно застраивают квартал и социальными объектами. Так, строители приступили к возведению детского сада на 210 мест. В нем разместятся бассейн, гимнастический зал, кабинеты эстетического развития и медицинские помещения. Детское учреждение рассчитано на 11 групп: 2 ясельные и 9 дошкольных. Уделят внимание и безбарьерной среде – оборудуют пандусы и лифты.

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района:

Начали строительство сада в конце мая. Вместимость садика предусмотрена на 210 человек. В данном микрорайоне построено уже шесть домов, седьмой у нас в августе планируется, и останется завершить два многоквартирных жилых дома. Данная застройка преимущественно для многодетных. Думаю, с учетом этого данный садик будет востребован.