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Строительство детского сада на 210 мест в ЖК «Малая родина» закончат к лету 2023 года

20 июля 2022 13:53
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Новости Беларуси. В столице продолжается строительство многоэтажек в жилом комплексе «Малая родина». Их возводят в границах Партизанского проспекта, улиц Крупской, Юношеской, Шишкина и Кулешова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительство детского сада на 210 мест в ЖК «Малая родина» закончат к лету 2023 года-1

Уже завершен монтаж третьей 17-этажки. Четвертая высотка смонтирована до седьмого этажа. Отметим, одной из особенностей жилого комплекса являются фасады с белорусским орнаментом. Активно застраивают квартал и социальными объектами. Так, строители приступили к возведению детского сада на 210 мест. В нем разместятся бассейн, гимнастический зал, кабинеты эстетического развития и медицинские помещения. Детское учреждение рассчитано на 11 групп: 2 ясельные и 9 дошкольных. Уделят внимание и безбарьерной среде – оборудуют пандусы и лифты.

Строительство детского сада на 210 мест в ЖК «Малая родина» закончат к лету 2023 года-4

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района:
Начали строительство сада в конце мая. Вместимость садика предусмотрена на 210 человек. В данном микрорайоне построено уже шесть домов, седьмой у нас в августе планируется, и останется завершить два многоквартирных жилых дома. Данная застройка преимущественно для многодетных. Думаю, с учетом этого данный садик будет востребован.

Строительство детского сада на 210 мест в ЖК «Малая родина» закончат к лету 2023 года-7

Строительство детского сада планируют закончить к лету 2023 года. Помимо дошкольного учреждения, в жилом комплексе предусмотрены многочисленные детские площадки, паркинги и торговые центры. Только недавно в квартале открыли новый гипермаркет.

# Строительство # общество # Александр Степанов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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