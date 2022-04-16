«Очень нравится выпечка». Какие белорусские продукты пользуются популярностью у литовцев и латвийцев?

Новости Беларуси. Более 600 человек за первый день безвиза. Возможность посетить нашу страну по упрощенным правилам теперь есть у граждан Литвы и Латвии. На фоне длительных коронавирусных ограничений у многих не было возможности встретиться с родственниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что для латвийцев и литовцев теперь разрешен безвизовый въезд, белорусы приграничья почувствовали сразу. Вероника торгует выпечкой. 16 апреля домой уйдет пораньше – почти все распродала еще до обеда.

Вероника Сергун, продавец:

Очень нравится выпечка наша, хлеб. Ходят, да, конечно, людей стало больше. Говорят, что даже по магазинам видно, что некоторые продукты… Они по сахару, по муке проходятся. Заметно, конечно. Раньше было очень тихо. Даже по стоянке смотришь – очень много машин стоит.