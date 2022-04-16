Роман Головченко: «Во многом инфляция носит психологический характер»

Новости Беларуси. Попова гряда – это одно из пепельных пятен в Беларуси. В мае 1944-го нацисты согнали жителей деревни в сарай и сожгли заживо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только опираясь на уроки прошлого, можно построить достойное будущее. Сегодня в условиях тотального мирового роста цен правительство делает все возможное для поддержки белорусской экономики. На прошлой неделе был принят пакет мер по ценовому регулированию: снижены надбавки на продукты базовой потребительской корзины. Также впервые были введены госограничения на ряд непродовольственных товаров. Сейчас в разработке дополнительный комплекс мер, который вскоре будет представлен на рассмотрение главы государства.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В мире очень сложная, как вы знаете, ситуация с инфляцией, во многих странах Европейского союза она побила все рекорды, которые держались 40 или 50 лет. Поэтому на этом фоне мы выглядим весьма прилично. Во многом инфляция носит психологический характер. Укрепление курса национальной валюты, которое мы наблюдаем в течение последних двух недель после резкого скачка, связанного с известными февральскими событиями, думаю, что тоже собьет в определенной мере инфляционные ожидания. И субъекты хозяйствования, особенно импортеры, перестанут закладывать завышенный курс валюты.

Дополнительный комплекс мер по поддержке экономики, над которым сейчас работают в правительстве, будет касаться не только финансовой, но и социальной сферы.

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