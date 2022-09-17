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Игорь Петришенко: 17 сентября – это символ воссоединения белорусов, когда они стали жить в дружной семье

17 сентября 2022 10:42
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Новости Беларуси. Флешмобы, концерты, вручение наград. В День народного единства запланированы праздничные мероприятия в каждом уголке страны. Свежий воздух, солнце и классное настроение. Это все сопутствовало участникам велопробега, приуроченного к празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко: 17 сентября – это символ воссоединения белорусов, когда они стали жить в дружной семье-1

В колонну выстроилось около 400 велосипедистов. Стартовали они сразу из двух точек: от Национальной библиотеки и аквапарка «Лебяжий». Уже у обелиска «Минск – город-герой», все вместе приняли участие в праздничном митинге и возложении цветов. Там были не только профессиональные спортсмены, достигшие успехов на международной арене, но и молодые, подающие надежды атлеты. Не оставили без внимания акцию представители правительства, глава Национального олимпийского комитета, министр спорта и руководители федераций.

Игорь Петришенко: 17 сентября – это символ воссоединения белорусов, когда они стали жить в дружной семье-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
С замечательным праздником всю нашу страну. И, вы видите, этот праздник у нас достаточно молодой. Второй год мы его отмечаем. Но уже есть свои определенные традиции. И с каждым годом эти традиции прирастают новыми интересными проектами. 17 сентября – это символ воссоединения наших белорусов, когда они стали жить и развивать нашу страну в дружной мощной семье.

Игорь Петришенко: 17 сентября – это символ воссоединения белорусов, когда они стали жить в дружной семье-7

Меня очень удивили сегодняшние события. Достаточно хорошая погода, не подвела. Мы ехали от «Лебежьего» до стелы. По времени заняло где-то минут 40. Мероприятие очень интересное.

Игорь Петришенко: 17 сентября – это символ воссоединения белорусов, когда они стали жить в дружной семье-10

Массовые велопробеги, приуроченные ко Дню народного единства, поддержали во многих городах Беларуси. Их планируют проводить на регулярной основе.

# День народного единства # общество # Игорь Петришенко # Виктор Лукашенко # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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