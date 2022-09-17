Игорь Петришенко: 17 сентября – это символ воссоединения белорусов, когда они стали жить в дружной семье

Новости Беларуси. Флешмобы, концерты, вручение наград. В День народного единства запланированы праздничные мероприятия в каждом уголке страны. Свежий воздух, солнце и классное настроение. Это все сопутствовало участникам велопробега, приуроченного к празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В колонну выстроилось около 400 велосипедистов. Стартовали они сразу из двух точек: от Национальной библиотеки и аквапарка «Лебяжий». Уже у обелиска «Минск – город-герой», все вместе приняли участие в праздничном митинге и возложении цветов. Там были не только профессиональные спортсмены, достигшие успехов на международной арене, но и молодые, подающие надежды атлеты. Не оставили без внимания акцию представители правительства, глава Национального олимпийского комитета, министр спорта и руководители федераций.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

С замечательным праздником всю нашу страну. И, вы видите, этот праздник у нас достаточно молодой. Второй год мы его отмечаем. Но уже есть свои определенные традиции. И с каждым годом эти традиции прирастают новыми интересными проектами. 17 сентября – это символ воссоединения наших белорусов, когда они стали жить и развивать нашу страну в дружной мощной семье.

Меня очень удивили сегодняшние события. Достаточно хорошая погода, не подвела. Мы ехали от «Лебежьего» до стелы. По времени заняло где-то минут 40. Мероприятие очень интересное.