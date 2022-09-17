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За месяц в Беларуси высадят более 140 тысяч деревьев

17 сентября 2022 10:07
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Новости Беларуси. В Беларуси за предстоящий месяц высадят более 140 тысяч деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За месяц в Беларуси высадят более 140 тысяч деревьев-1

Акцию по озеленению объявило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Примечательно, что старт ей дан именно 17 сентября. Подсчитано, что за последние пять лет при участии жителей в городах Беларуси высажено более 4,2 миллиона деревьев и кустарников. Как известно, за стуки одно дерево восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек.

# Озеленение # общество # Фотофакт

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