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В каждом районе Минска открылись сельскохозяйственные ярмарки

17 сентября 2022 10:14
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Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок начался в Минске. 17 сентября они развернулись в каждом районе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждом районе Минска открылись сельскохозяйственные ярмарки-1

Центральная площадка у «Чижовка-Арены» на улице Ташкентской работает до 17:00. Покупателям разнообразный ассортимент даров осени предлагают сельхозорганизации, фермеры, рыбхозы, а также основные оптово-розничные предприятия столицы. Для покупателей организована зона фуд-корта, а для маленьких посетителей – зона развлечений. Финальная ярмарка этого сезона пройдет 4 декабря.

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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