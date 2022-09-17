В каждом районе Минска открылись сельскохозяйственные ярмарки

Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок начался в Минске. 17 сентября они развернулись в каждом районе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральная площадка у «Чижовка-Арены» на улице Ташкентской работает до 17:00. Покупателям разнообразный ассортимент даров осени предлагают сельхозорганизации, фермеры, рыбхозы, а также основные оптово-розничные предприятия столицы. Для покупателей организована зона фуд-корта, а для маленьких посетителей – зона развлечений. Финальная ярмарка этого сезона пройдет 4 декабря.