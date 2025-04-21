Нового помощника Президента представили в Гродненском облисполкоме

Перед Гродненской областью стоят амбициозные задачи – от развития села до повышения уровня жизни людей. Среди ключевых направлений – повышение эффективности работы органов власти, развитие сельского хозяйства и экономики региона, а также улучшение качества жизни населения.

В своем выступлении она отметила, что сегодня в руках управленцев мощные инструменты для развития регионов, в том числе новая директива по совершенствованию работы госорганов. Сейчас завершается разработка программ на следующую пятилетку.

Нового помощника Президента – инспектора по Гродненской области Константина Бурака представили руководству региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписанное Александром Лукашенко удостоверение ему вручила первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич.

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Как уже можно было заметить, несколько последних назначений – это руководители высокого уровня, которые с республиканского перемещаются в регионы на должности помощников. Что говорит об очень больших задачах, которые ставятся перед помощниками, потому что и перед регионами ставятся большие задачи.

Глава государства в предвыборной программе обозначил новое направление пятилетки. Это развитие регионов, акцент на региональную политику. Исходя из принципа: сильная страна – это сильные регионы. Поэтому, конечно, на регионы делается большущий акцент с учетом и специфики, и тех задач, которые стоят перед страной в региональном разрезе.

У Константина Бурака большой опыт управленческой работы. До этого назначения он возглавлял аппарат Совета министров Беларуси. Глава Гродненского облисполкома Юрий Караев уверен, что свежий взгляд нового помощника Президента поможет региону двигаться вперед и оставаться одним из лучших в стране.