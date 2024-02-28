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Игорь Марзалюк: Принцип социальной справедливости неукоснительно соблюдается в нашей стране

28 февраля 2024 19:19
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим прошедшие выборы, а также поговорим о будущем парламента. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк.

Игорь Марзалюк: Принцип социальной справедливости неукоснительно соблюдается в нашей стране-1

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:
У нас абсолютно нормальное законодательство, да, есть одна «проблема». Страшно: воровать не дают и в тюрьму садят. Какие ты портреты не повесь на стену, если воруешь, даже если ты абсолютно лоялен власти, ты сядешь. Принцип социальной справедливости в нашей стране, слава богу, он неукоснительно исполняется. Вам это не нравится. А абсолютному большинству белорусских граждан нравится. Вам что нужно? Вот нам, я перефразирую сейчас Столыпина, когда он говорил, что им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Нам не нужны потрясения. Нужна великая Беларусь. Яшчэ хлопчыкам, якія спрабуюць тягацца с такімі хлопцамі, як Павлючэнка і ўсе астатнія.

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# Государственная политика # общество # Игорь Марзалюк # Григорий Азарёнок

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