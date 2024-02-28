Как нейросети используют для создания картин? Рассказал цифровой художник

Нейросети пишут дипломные работы, сдают экзамены, рисуют картины и даже могут быть интересными и остроумными собеседниками. Некоторые эксперты предрекают, что в будущем они заменят большинство существующих профессий. О том, как люди научились работать со сверхразумом, и стоит ли опасаться искусственного интеллекта, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Максим Дюкарев, сотрудник галереи, цифровой художник:

Суть в том, что я являюсь одним из создателей этой выставки, поэтому сказать, что нейросети являются конкурентами – нет. Огромный помощник, молодец, благодарны ей за многое. У многих людей есть ошибочное мнение о том, что нейросеть и искусственный интеллект – это есть одна большая кнопка: сделать красиво. Мы ее нажимаем.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что не так?

Максим Дюкарев:

К очень большому сожалению, это далеко не так. Потому что даже при создании одной картины, приходится посидеть спокойно рабочий день. Если мы говорим про выставку для Беларуси, там есть такой раздел, как мифы про Беларусь. Соответственно, мы ищем сначала, собираем какую-то информацию. Ищем какие-то рисуночки, зарисовочки, наброски – какая-то такая история. Дальше мы искусственный интеллект дообучаем, то есть позволяем давать результат более прогнозируемый. После того, как мы уже дообучили ее, тогда начинаем писать так называемый промпт – это текстовая инструкция о том, что я хочу видеть. Условно говоря: хочу видеть кота с драниками – если совсем по-простому. Дальше уже мы начинаем смотреть, что получается. Потому что искусственный интеллект не понимает, что мы хотим видеть, чтобы у кота была именно тарелка с драниками в руках. Он может нарисовать драник с головой кота, например. Дальше мы начинаем добавлять какие-то дополнительные слова. Мы дополняем промпт фразами: в стилистике Ван Гога или еще какие-то другие стилистики.