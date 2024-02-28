Восстание машин! Может ли искусственный интеллект поработить человечество?

Нейросети пишут дипломные работы, сдают экзамены, рисуют картины и даже могут быть интересными и остроумными собеседниками. Некоторые эксперты предрекают, что в будущем они заменят большинство существующих профессий. О том, как люди научились работать со сверхразумом, и стоит ли опасаться искусственного интеллекта, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Андрей Русак, эриксоновский коуч, использует искусственный интеллект в своей практике:

Это очень интересная тема для рассуждений. Поработав с искусственным интеллектом год, я бы сказал, что мы еще столетие доживем с вами, и машины точно не поработят.

Наталья Надольская:

Уже хорошо, успокоили.

Андрей Русак:

Мы точно сможем так скреативить, чтобы их обойти прямо сразу на самом старте. Сам факт в том, чтобы ограничить. Как раз таки нужно ограничить ту бесполезную, ненужную, компрометирующую информацию, которой может обладать искусственный интеллект, привнося ее. Простоя ситуация: если в интернет-ресурсе есть три разных вида одной и той же информации, как мы говорим: испорченный телефон какой-то, к сожалению, есть такое допущение, что если он подцепил от одного источника – написано 10, будет выдавать при измененном даже промпте. Он будет выдавать, что на основании данных, что получилось 10, нужно сделать так. Если он подцепит другую информацию, будет абсолютно другая история. Так же как картинки: исходно рисуется какой-то шаблон, который потом изменяется. В этот шаблон все, что попадает – это как раз доступность этой информации, в которой есть шлак и полезность.