«Милиция без СМИ не существует». В Минске наградили победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД

Новости Беларуси. Лучшее освещение в СМИ деятельности МВД. В городской Ратуше прошла церемония награждения журналистов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди номинантов и корреспонденты СТВ.

Печатные издания, телевидение, радио и пресс-службы получили награды за проекты года, лучшую работу в интернете, актуальные новости регионов, за активное освещение тем дорожной безопасности.

«На страже Online» лучше всех сработало УВД Брестского облисполкома, а «Тревожная кнопка» на ОНТ признана проектом года.

Наталья Сахарчук, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:

Милиция без средств массовой информации не существует, потому что мы делаем абсолютно важную, нужную совместную работу. Сделать – это хорошо, но это очень важно еще и показать, а без журналистов, конечно, это будет сделать тяжело.

Во-первых, хотелось бы сказать большое спасибо за высокую оценку, за то, что у нас сегодня есть возможность представлять УВД Брестского облисполкома на этом конкурсе.