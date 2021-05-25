«Милиция без СМИ не существует». В Минске наградили победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД

Новости Беларуси. Лучшее освещение в СМИ деятельности МВД. В городской Ратуше прошла церемония награждения журналистов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди номинантов и корреспонденты СТВ.
Новости Беларуси. Лучшее освещение в СМИ деятельности МВД. В городской Ратуше прошла церемония награждения журналистов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди номинантов и корреспонденты СТВ.
Творческий конкурс проходит ежегодно. В 2021 году победителей определяли в шести номинациях.
Печатные издания, телевидение, радио и пресс-службы получили награды за проекты года, лучшую работу в интернете, актуальные новости регионов, за активное освещение тем дорожной безопасности.
Григорий Азарёнок: белорусская милиция доказала, что она одна из самых лучших, самых профессиональных в мире
Одним из лучших в номинации «Медиамастер» признан наш политический обозреватель Григорий Азаренок. Победа за специальным корреспондентом «СБ. Беларусь сегодня» Людмилой Гладкой.
«На страже Online» лучше всех сработало УВД Брестского облисполкома, а «Тревожная кнопка» на ОНТ признана проектом года.
Замминистра внутренних дел Беларуси: «Способность говорить правду – это высшая форма профессионализма»
Наталья Сахарчук, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
Милиция без средств массовой информации не существует, потому что мы делаем абсолютно важную, нужную совместную работу. Сделать – это хорошо, но это очень важно еще и показать, а без журналистов, конечно, это будет сделать тяжело.
Во-первых, хотелось бы сказать большое спасибо за высокую оценку, за то, что у нас сегодня есть возможность представлять УВД Брестского облисполкома на этом конкурсе.
Отдельное внимание журналистам, которые в непростой период для страны своим словом доносили правду, опровергали ложь и фейки и руководствовались главным принципом «за будущее страны».