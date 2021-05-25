В Будславском костёле готовятся к возведению временной кровли

Новости Беларуси. В Будславском костеле идет подготовка к возведению временной кровли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работы по восстановлению святыни после пожара продолжаются.

Уже доставлено 1000 квадратных метров пленки. Кровлю очистили от мусора. Этим занимались профессионалы – альпинисты. Сейчас ведутся работы по консервации стен и закрытию купола. Определена подрядная организация, которая возведет временную крышу из металлоконструкций. К концу недели завершится обследование костела, будет подготовлено предварительное заключение. Специалисты предоставят материалы для проведения проектных работ. Александр Турчин о реконструкции храма в Будславе: «Первая задача, которая перед нами стоит, – сделать временную кровлю»

Николай Милто, заместитель председателя Мядельского райисполкома:

Проектные работы у нас будет проводить «Минскгражданпроект», с которым мы тесно сотрудничаем. По организации Мяделя на самом объекте на данный момент проводится закупка стройматериалов для проведения первоначальных строительных работ, которые по подготовке лесов, подготовке разного рода конструкций, чтобы можно было проводить работы по временной кровле.