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В Будславском костёле готовятся к возведению временной кровли

25 мая 2021 15:45
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Новости Беларуси. В Будславском костеле идет подготовка к возведению временной кровли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работы по восстановлению святыни после пожара продолжаются.

В Будславском костёле готовятся к возведению временной кровли-1

Уже доставлено 1000 квадратных метров пленки. Кровлю очистили от мусора. Этим занимались профессионалы – альпинисты. Сейчас ведутся работы по консервации стен и закрытию купола. Определена подрядная организация, которая возведет временную крышу из металлоконструкций. К концу недели завершится обследование костела, будет подготовлено предварительное заключение. Специалисты предоставят материалы для проведения проектных работ.

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В Будславском костёле готовятся к возведению временной кровли-4

Николай Милто, заместитель председателя Мядельского райисполкома:
Проектные работы у нас будет проводить «Минскгражданпроект», с которым мы тесно сотрудничаем. По организации Мяделя на самом объекте на данный момент проводится закупка стройматериалов для проведения первоначальных строительных работ, которые по подготовке лесов, подготовке разного рода конструкций, чтобы можно было проводить работы по временной кровле.

В Будславском костёле готовятся к возведению временной кровли-7

Тем временем организаторы Будславского феста заявляют, что он состоится. Торжества по традиции пройдут в начале июля. К счастью, главная святыня храма, икона Будславской Божьей Матери, не пострадала.

# Пожар в Минской области # общество # Николай Милто # Фотофакт

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