Олег Белоконев: каждая страна имеет свои госсимволы. Есть нормы международного права, ими нельзя пренебрегать

Новости Беларуси. Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений. Так расценивают инцидент с заменой белорусского государственного флага в Риге парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это не просто какая-то выпадка господина мэра города Риги, которого самого дважды избирали, он не прошел первый раз. Выборы были признаны недействительными. Еще не известно, как он попал. Ну и само его отношение.

Присутствие министра иностранных дел на этом мероприятии говорит о высочайшем уровне цинизма данной страны. Это проявлялось неоднократно, несмотря на то, что в свое время у нас были одни из самых лучших отношений с Латвией. Вместе с тем сейчас можно говорить о том, что они подвержены вот этому тлетворному влиянию, по всей видимости, Соединенных Штатов, что в итоге сводится к таким действиям.

Конечно, тяжелее всего нашим спортсменам, которые должны выполнять поставленную перед ними задачу – выходить на игры. И это беспрецедентное давление. Нельзя спорт переводить в политику.

Каждая страна имеет свои государственные символы. Есть нормы международного права, ими нельзя пренебрегать, какое бы отношение к кому не было. Это общепризнанный, выбранный народом государственный флаг Республики Беларусь.