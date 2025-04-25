Вырасти по ВВП около 116%. Чеботарь о концепции программы соцэкономразвития до 2030 года
От результатов работы экономики и производства напрямую зависит реализация всех социальных проектов: строительство дорог, жилых домов, школ, детских садов, больниц. Комфортная жизнь населения и его благосостояние – главные задачи. На их решение нацелены концепция программы социально-экономического развития страны до 2030 года и Программа деятельности правительства на пятилетку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти ключевые документы разработаны в соответствии с предвыборной программой главы государства, а также в соответствии с поручениями, данными Александром Лукашенко при назначении нового состава правительства и в инаугурационной речи Президента.
Как стало известно накануне в ходе заседания Президиума Совета Министров, впервые в программе социально-экономического развития определены четкие оцифрованные показатели, которые нужно достичь и контролировать. На будущую пятилетку просчитано несколько вариантов роста основных экономических показателей.
Юрий Чеботарь, министр экономики:
Концепция предусматривает определение основных и приоритетных направлений, на которых сосредоточится страна в ближайшие пять лет. Мы при разработке документа пошли чуть дальше, конкретизировали этот документ по основным не только приоритетам, но и источникам роста и индикаторам. Если касаться конкретных параметров развития экономики, то мы просчитали несколько вариантов. Три у нас было варианта. Мы определились на целевом. В нем мы ставим задачу вырасти по ВВП около 116%. Опережающими темпами будут расти доходы населения и инвестиции, конечно.
Также из новшеств: впервые программа обеспечена ресурсной поддержкой экономики. Плюс к этому было проведено масштабное социологическое исследование, чтобы изучить запросы общества на ближайшие пять лет. Такой уникальный алгоритм народовластия реализуется в нашей стране с момента принятия обновленной Конституции. Сегодня каждый человек может поучаствовать в жизни государства, в том числе при подготовке важнейших стратегических программ и документов.