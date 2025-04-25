Вырасти по ВВП около 116%. Чеботарь о концепции программы соцэкономразвития до 2030 года

От результатов работы экономики и производства напрямую зависит реализация всех социальных проектов: строительство дорог, жилых домов, школ, детских садов, больниц. Комфортная жизнь населения и его благосостояние – главные задачи. На их решение нацелены концепция программы социально-экономического развития страны до 2030 года и Программа деятельности правительства на пятилетку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти ключевые документы разработаны в соответствии с предвыборной программой главы государства, а также в соответствии с поручениями, данными Александром Лукашенко при назначении нового состава правительства и в инаугурационной речи Президента. Как стало известно накануне в ходе заседания Президиума Совета Министров, впервые в программе социально-экономического развития определены четкие оцифрованные показатели, которые нужно достичь и контролировать. На будущую пятилетку просчитано несколько вариантов роста основных экономических показателей.