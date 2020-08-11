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Правоохранители призывают не поддаваться на провокации организаторов беспорядков

11 августа 2020 08:04
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Новости Беларуси. Следственный комитет 11 августа в очередной раз обратился к гражданам и призвал не поддаваться на провокации организаторов беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители призывают не поддаваться на провокации организаторов беспорядков-1

Накануне вечером и ночью, невзирая на призывы правоохранителей воздержаться от незаконных массовых меропритий, на улицы Минска и некоторых городов вышли те, кто все-таки поддался воздействию «грязных» информационных технологий и стал оружием манипулирования. В основном это молодежь.

Установлена личность погибшего в беспорядках на Притыцкого в Минске

Правоохранители призывают не поддаваться на провокации организаторов беспорядков-4

Стычки, беспорядки, противостояние. В ответ на жесткие действия толпы правоохранители вынуждены были применить спецсредства. 

# Следственный комитет Беларуси # общество # Фотофакт

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