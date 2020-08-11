Правоохранители призывают не поддаваться на провокации организаторов беспорядков

Новости Беларуси. Следственный комитет 11 августа в очередной раз обратился к гражданам и призвал не поддаваться на провокации организаторов беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне вечером и ночью, невзирая на призывы правоохранителей воздержаться от незаконных массовых меропритий, на улицы Минска и некоторых городов вышли те, кто все-таки поддался воздействию «грязных» информационных технологий и стал оружием манипулирования. В основном это молодежь. Установлена личность погибшего в беспорядках на Притыцкого в Минске